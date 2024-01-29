天氣寒冷，又到了打邊爐的季節。不過，市面上的火鍋湯底營養價值相差甚遠，當中更蘊藏健康風險，因此湯底的選擇十分重要。本報搜羅市面共32款即食火鍋湯底，並邀請Greenutss的營養師Kristen推介低脂低鈉的即食火鍋湯底，教大家如何食得更健康。

Kristen表示，大部分即食火鍋湯底的脂肪和鈉質含量較高，過多的飽和脂肪攝取會令身體製造更多壞膽固醇；而過多的鈉攝取會影響體内水與礦物質的平衡，導致體內水分滯留而出現水腫的問題。

本報搜集市面上共32款即食火鍋湯底，營養成分如下：

32款即食火鍋湯底卡路里+鈉含量比拼

李錦記 特濃沙嗲火鍋湯料包

脂肪：24.1g

鈉含量：3190mg

卡路里：328kcal



李錦記 川式麻辣火鍋湯料包

脂肪：9.4g

鈉含量：5870mg

卡路里：158kcal



李錦記 瑤柱海鮮火鍋湯

脂肪：7g

鈉含量：7720mg

卡路里：120kcal



Marusan 焙煎芝麻味噌火鍋湯底

脂肪：2.7g

鈉含量：720mg

卡路里：41kcal



Daisho 一風堂擔擔麻辣火鍋豚骨湯底

脂肪：3.1g

鈉含量：860mg

卡路里：49kcal



EBARA 擔擔芝麻鍋湯底

脂肪：17.8g

鈉含量：3080mg

卡路里：258kcal



海底撈 牛油火鍋底料

脂肪：70.6g

鈉含量：3783mg

卡路里：675kcal



海底撈 麻辣清油火鍋底料

脂肪：59.5g

鈉含量：3023mg

卡路里：612kcal



李錦記 秘製鹹菜胡椒猪骨火鍋湯料包

脂肪：1.9g

鈉含量：4380mg

卡路里：89kcal

低脂



李錦記 清雞火鍋上湯

脂肪：0g

鈉含量：9890mg

卡路里：90kcal

低脂



李錦記 黑胡椒豬骨火鍋上湯

脂肪：1g

鈉含量：8240mg

卡路里：90kcal

低脂



李錦記 豬骨火鍋上湯

脂肪：1g

鈉含量：8580mg

卡路里：90kcal

低脂



李錦記 麻辣鴨血豆腐配料包

脂肪：4g

鈉含量：575mg

卡路里：49.5kcal

非高鈉



史雲生 日式海鮮清湯

脂肪：0g

鈉含量：498mg

卡路里：8kcal

低脂非高鈉



史雲生 豬骨味上湯（澳洲版）

脂肪：0g

鈉含量：411mg

卡路里：8kcal

低脂非高鈉



Yamaki 日式雜錦火鍋鰯魚湯

脂肪：0g

鈉含量：560mg

卡路里：13kcal

低脂非高鈉



Yamaki 豚肉野菜鍋湯底焙煎芝麻味

脂肪：1.6g

鈉含量：640mg

卡路里：32kcal

低脂



Marusan 杏仁擔擔火鍋湯底

脂肪：1.1g

鈉含量：680mg

卡路里：22kcal

低脂



Daisho 一風堂赤丸豚骨辣味噌鍋湯底

脂肪：1.9g

鈉含量：740mg

卡路里：35kcal

低脂



Daisho 日式芝麻豆乳火鍋湯底

脂肪：1.1g

鈉含量：617mg

卡路里：26kcal

低脂



Daisho 壹番屋芝士咖喱火鍋湯底

脂肪：1.5g

鈉含量：785mg

卡路里：46kcal

低脂



Daisho 海鮮湯底滾豚肉用

脂肪：0g

鈉含量：747mg

卡路里：7.9kcal

低脂



亨氏清雞湯

脂肪：0.8g

鈉含量：465mg

卡路里：15kcal

低脂非高鈉



無老鍋 無老白湯鴨血

脂肪：0.6g

鈉含量：603mg

卡路里：16kcal

低脂





無老鍋 無老辣香鍋火鍋湯底

脂肪：0.6g

鈉含量：603mg

卡路里：16kcal

低脂



光商 日式雜錦火鍋湯底

脂肪：0g

鈉含量：645mg

卡路里：15kcal

低脂



EBARA 韓式泡菜火鍋海鮮雞湯底

脂肪：1g

鈉含量：3680mg

卡路里：89kcal

低脂



ICHIBIKI 長腳蟹昆布湯底

脂肪：0g

鈉含量：840mg

卡路里：7kcal

低脂



MORANBON 完熟番茄火鍋湯底

脂肪：0.2g

鈉含量：840mg

卡路里：24kcal

低脂

* 每100克計算

資料來源：Greenutss註冊營養師Kristen

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

根據英國政府的標準，每100克食物含超過600毫克鈉即屬於高鈉食品。另外，參考食品法典委員會對低鈉食物的標準，食物必須符合每100克不多於120mg鈉的要求。世界衞生組織亦建議，一般成年人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（即略少於一平茶匙食鹽)。

在31款湯底中，有26款湯底屬於高鈉，其中最高鈉的是「李錦記清雞火鍋上湯」，每100克湯含有9,890毫克鈉；而最低鈉為「IMAGINE有機低鈉走地鮮雞湯」。另外，最高卡路里的火鍋湯底為「海底撈牛油火鍋湯底」和「海底撈麻辣清油火鍋湯底」，每100克湯底就已有接近600kcal，相等於兩碗半飯的卡路里。

另外，Kristen推介3款低脂低鈉的火鍋湯底為相對健康的選擇：

健康之選

IMAGINE 有機低鈉定地鮮雞湯

脂肪：0.2g

鈉含量：48mg

卡路里：7kcal

低脂低鈉



史雲生 清雞湯（澳洲版）

脂肪：0.1g

鈉含量：376mg

卡路里：9kcal

低脂非高鈉



Marusan 相撲手鰹魚雞火鍋湯底

脂肪：0g

鈉含量：380mg

卡路里：10kcal

低脂非高鈉

* 每100克計算

資料來源：Greenutss註冊營養師Kristen

Copyright ©《TOPick》、《晴報》





以上3款火鍋湯底的脂肪含量都少於0.5克，根據香港食物安全中心對於低脂或不含脂肪食物的標準，這幾款火鍋湯底屬於不含脂肪食物的類別。其次，雖然只有「IMAGINE有機低鈉走地鮮雞湯」符合香港食品法典委員對於低鈉食物的標準，但其餘兩款的鈉含量都不超過600毫克，所以皆不屬於高鈉。加上，相比其他鈉含量不超過600毫克的火鍋湯底，這幾款的火鍋湯底的鈉含量更低。

如何選購火鍋湯底

Kristen表示，在選購火鍋湯底時，要注意營養標籖上的脂肪含量及鈉含量。火鍋湯底中的脂肪主要都是飽和脂肪，過多的飽和脂肪攝取會令身體製造更多壞膽固醇，而令膽固醇更容易沉積在血管裏面，導致血管內壁變厚、血壓上升和心血管疾病風險增加。

同時，人體需要攝取一定的鈉質以維持體内水和礦物質的平衡，但攝取過量的鈉會導致體內水分滯留而出現水腫。當血管因膽固醇積聚而變窄，過多鈉攝取會增加血管中的血液容量，嚴重的更會出現血壓上升，從而增加心血管壓力，令中風和心臟病風險大增。她又強調，患有心血管疾病、高血壓，以及腎功能受損的人士都應避免進食即食火鍋湯底。

進食火鍋3大建議

另外，在食用各樣食材的次序上著手都可以食得更健康：

● 先食菜後食肉。先食菜可以讓人有一定的飽腹感，避免因為飢餓感而過量進食，導致攝取超出身體所需的熱量。

● 食完肉後避免再進食菜。大部分的即食湯底的脂肪和鈉質含量較高，而肉在湯底中烹煮會釋出油脂，如果再放入菜，菜就會黏附湯底中大量的脂肪。當進食這些吸滿湯的食材時，會令身體攝取更多湯底中的脂肪和鈉質。

● 加入水分稀釋和避免飲用湯底，以減少脂肪和鈉質的攝取。