今日（10日）是大年初一，相信不少人都會吃點賀年食物應節，但其實不少賀年食品都有較高熱量，一旦進食過量隨時會令體重上升。對此，本報綜合12款常見賀年食品對比卡路里，以及令糕點變得健康的烹調小貼士，同時分享3類可以取代傳統賀年食物的零食選擇。

12款賀年食品卡路里

香港營養師學會認可營養師吳瀟娜（Lillian）曾接受訪問表示，在常見的賀年糕點中，以黃金糕的熱量最高，其次是椰汁年糕；一件大約50克的黃金糕或椰汁年糕，其熱量相當於大約大半碗白飯。而且，黃金糕及椰汁年糕的製作過程中一般都會用上大量糖、糯米粉、粘米粉及椰汁（或椰漿）所製成，故建議怕肥人士應盡量避免進食黃金糕及椰汁年糕，可改以選擇進食較低熱量的蘿蔔糕、年糕、芋頭糕或馬蹄糕。

此外，營養師李棋華（Rosanne）亦曾指出部分賀年零食的卡路里相當驚人，一件油角就已接近130kcal，進食兩件就等於超過1碗白飯。以下為12款常見賀年食品的卡路里︰

7款熱門賀年糕點卡路里

1. 黃金糕

141kcal

2. 椰汁年糕

136.5kcal

3. 馬蹄糕

80kcal

4. 芋頭糕（煎）

80kcal

5. 年糕

78kcal

6. 蘿蔔糕（煎）

65kcal

7. 蘿蔔糕（蒸）

43.5kcal

*一件約50克

資料來源：香港營養師學會認可營養師吳瀟娜（Lillian）

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5款熱門賀年食品卡路里

1. 油角1件

130kcal

2. 煎堆1件

250kcal

3. 花生湯圓1粒

60kcal

4. 蛋卷1條

105kcal

5. 牛油曲奇1塊

60kcal

資料來源：營養師李棋華（Rosanne）

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烹調糕點健康方法

Lillian建議大家，在烹調糕點時可以用易潔鑊少油煎香、或在鑊面鋪上牛油紙把糕點煎香、或用光波爐以蒸的方法，從而減少用油量。另外，進食糕點時可以配以低熱量的調味醬料，如豉油及新鮮辣椒等，取代甜醬、辣椒醬、XO醬等高熱量的醬料。

標榜健康食材未必等於低熱量

她又提醒，選購產品時應留意營養標籤，並比較不同牌子及不同糕點的熱量、脂肪、糖分及鈉含量，從中挑選出熱量、脂肪、糖分及鈉含量都相對較低的糕點。另外，市面上部分糕點會用上黑糖或代糖製作，聲稱是更健康的選擇，她表示不論是黑糖、紅糖或蔗糖，其熱量都差別不大。雖然代糖的熱量近乎零，但大家仍應留意其他材料可能會增加糕點的熱量，例如椰汁年糕會用上椰汁製作，脂肪含量會較高，即使用上代糖製作，其熱量也不低。

DIY健康糕點3個貼士

如果想自製健康的糕點，Lillian分享以下3招製作貼士：

製作蘿蔔糕時：可選用瘦臘腸、瘦臘肉、瑤柱、冬菇及蝦米等低熱量餡料。

製作蘿蔔糕、芋頭糕或馬蹄糕：可分別加入多些蘿蔔、芋頭及馬蹄，除了能夠減少使用粉漿的比例，同時亦能增加糕點的纖維量，相對較健康。

製作年糕：建議可使用低脂的椰汁或椰漿取代一般高熱量、高脂肪的椰汁或椰漿；亦可使用煮食用的代糖去取代部分糖的分量，以減低年糕的熱量，脂肪及糖含量。

紅黑瓜子高卡 糖蓮子易致「糖化」現象

此外，不少家庭習慣擺放全盒。公共營養師李德勝曾指出，傳統全盒內會放瓜子，以及用白糖漬製過的「八甜」好意頭零食，惟港人常用的紅、黑瓜子一般以醬油醃製後炒成，過程中會添加色素及乳化劑，每百克含600卡路里，極易致肥。

而糖蓮子、糖冬瓜等糖果子亦屬高糖食物，人造色素、防腐劑及添加劑多，易引起「糖化」現象。李解釋，人體以同一渠道輸送維他命C和糖分，若攝取糖分過多，細胞便難獲充足維他命C，容易令皮膚失去彈性、增添皺紋：

「身體要動用其他維他命、礦物質、營養素和酵素代謝糖分，久而久之會令營養失衡；多個研究亦指糖分攝取量與兒童多動症有直接關係。」

煎堆、角仔等恐以「萬年油」油炸

至於港人愛吃的煎堆、角仔等油炸物，大多使用已氧化的「萬年油」高溫油炸，烹調過程易令金屬食具釋放出有毒化學物質和重金屬，亦會氧化人體細胞、加速衰老：

「加上高油、高碳水化合物組合，易增肥胖、三高及糖尿風險，引發血管、肝腎及腦部問題。」

此外，新年常吃的蘿蔔糕及年糕都多以臘腸、臘肉等醃製品入饌，熱量及鹽分俱高，易致水腫及影響血壓：

「建議改用瑤柱、蝦米、冬菇入饌，減少用XO醬、海鮮醬等，並以蒸代煎，每百克煎蘿蔔糕有130卡路里，但蒸蘿蔔糕僅87卡路里。」

可改吃未經烤焗南瓜子 甜食選果乾

他建議，可改吃未經烤焗的南瓜子（白瓜子）或松子仁，兩者均含豐富維他命、礦物質及人體必需脂肪酸，有助提升免疫力、維持血管彈性、維持呼吸和神經系統健康，南瓜子更有助預防前列腺疾病，

「若想添新年氣氛，可加入能護眼、護心的杞子乾。」

他續指，提子乾、紅莓乾、藍莓乾或椰子乾等水果乾為甜食健康之選，

「每片糖蓮藕含80卡路里，提子乾則要吃100克才有320卡路里。以菠蘿乾取代糖冬瓜，可攝取更多膳食纖維，維他命B、C及鉀等營養素。糖馬蹄則能用番薯乾或蘋果乾替代，同樣含纖維及礦物質。」

整體而言，李指乾果類較糖果健康，米通及米餅亦較油器健康，「每12克角仔有70卡路里，每片米餅僅8卡路里。」他提醒，杏仁、核桃等堅果含豐富維他命E及Omega-3脂肪酸，預先包裝產品多經蒸、焗致營養素盡失，且含添加劑和添加油，反有害處。

賀年零食較健康替代品

1. 替代現代糖果

傳統糖果如山楂餅原味乾果等

2. 替代油炸類

原味米通、米餅或堅果

3. 替代糖果子

生果乾如提子乾

資料來源：公共營養師李德勝

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