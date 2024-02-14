農曆新年將至，少不免要食傳統糕點例如年糕、蘿蔔糕、芋頭糕等，但不小心食太多，好容易消化不良引起「食滯」，對腸胃造成負擔。註冊中醫師陳嬿珺接受訪問，提醒大家食用糕點的時候，要留意組成成份是否適合自己體質，尤其一些脾胃虛弱、老人家、糖尿病患者等，都需注意食用禁忌，以免造成「食滯」等身體難負荷的問題。

5款傳統糕點成份功效

陳醫師介紹5款新年傳統糕點，包括年糕、蘿蔔糕、馬蹄糕、芋頭糕及紅棗糕，當中的主要成份及進食宜忌：

1. 年糕

首先，賀年傳統糕點中不能不提到「年糕」。陳醫師表示，年糕主要成分有糯米粉、椰汁、紅糖組成。糯米性温，有補中益氣，養胃止汗的功效，更可治療因脾虛而導致的腹瀉、氣虛所導致的虛汗、陰虛所導致的消渴症（容易尿頻）。同時，糯米有暖胃效果，適合冬天容易手腳冰冷、體型消瘦、身體較虛弱的人士進食。

另外，椰汁有補益脾胃、生津利水、殺蟲的功效，可以預防心臟病、關節炎、癌症等。而紅糖根據《本草綱目》記載，有利脾暖肝，補血活血，可以幫助身體排毒，有廉價的補品之稱。

但要注意，消化功能較差、老人家、長期病患者、糖尿病患者，要慎食年糕；1歲以下小童則不宜食用。

2. 蘿蔔糕

其次，很多人都喜愛吃的「蘿蔔糕」，主要成分有蘿蔔絲、糯米粉、蝦米、臘味。陳醫師表示，蘿蔔在中醫的理論里有幫助消化、止咳化痰，生津止咳的功效；消化不良、大便不暢、脾胃虛寒、慢性胃炎的人，可以多點進食。

不過，蘿蔔和糯米和臘味一起進食，會比較難消化，不建議過度進食；蘿蔔亦不適合和橘子、柿子、木耳、人參同時進食，以免產生毒性或抵消功效。

3. 馬蹄糕

口味較為清爽的「馬蹄糕」，主要成分有馬蹄、番薯粉、糖。陳醫師介紹，馬蹄有清熱解毒、整理腸道通大便、降血壓的功效；番薯粉主要功效是清熱氣。馬蹄糕適合經常熬夜，心煩急躁，大便不通，經常覺得熱氣的人士，可多點進食。

但要注意，馬蹄不能與芹菜和綠豆芽菜同時食用。而馬蹄糕較甜，高血糖人士需注意份量；脾胃較差，經常大便稀溏，自覺較虛弱容易疲倦的人士都要少吃。

4. 芋頭糕

賀年傳統糕點中還常見「芋頭糕」，主要成分有芋頭、粘米粉、臘味。芋頭健脾補虛、散節解毒；粘米粉即大米粉製成，適用於所有的虛症，可以止煩，止渴，止腹瀉。胃口不佳，脾胃虛弱，容易腹瀉的人，可以多點食用。

陳醫師提醒，芋頭不能與香蕉同食，會容易產生腹脹。另外，糖尿病患者不宜進食；皮膚病患者要注意，芋頭是容易導致皮膚病加重的食物之一，要謹慎食用。

5. 紅棗糕

最後，陳醫師介紹「紅棗糕」，主要成分是紅棗、糖、小麥麵粉。紅棗有補血益氣、養血安神、降低膽固醇的功效，適合經常失眠、氣血不足、面色蒼白人士，更適合想養顏的女士們進食。

但需留意，鮮棗易生痰、助熱、損齒，不宜多食。濕熱內盛者、小兒疳積和寄生蟲病兒童、齒病疼痛、痰濕偏盛的人及腹部脹滿者、舌苔厚膩者忌食。還有對小麥粉過敏的皮膚過敏者、高血糖人士、糖尿病患者也需要注意，不宜多食。

5款消食茶飲

陳醫師針對以上5款新年傳統糕點，分別介紹適合進食後消食的茶飲，減輕一旦「食滯」造成的腸胃不適等問題：

消食茶飲一：

大麥陳皮茶

● 材料：大麥6g、陳皮1／4塊

● 做法：將所有材料洗淨，加入400ML 的熱水，焗5分鐘即可

●功效：消米麵食積、理氣化痰

消食茶飲二：

蘋果檸檬蜂蜜茶

● 材料：蘋果1／2個（切塊）、檸檬2片、蜂蜜少許

● 做法：將所有材料洗淨，加入500ML 的熱水，焗5分鐘，最後加入蜂蜜即可。

● 功效：養陰潤肺、消食養顏

消食茶飲三：

生薑陳皮茶

● 材料：生薑2片、陳皮1／4塊

● 做法：將所有材料洗淨，加入500ML 的熱水，焗5分鐘即可

● 功效：暖胃消食、理氣化痰

消食茶飲四：

山楂決明子茶

● 材料：山楂6g、決明子6g

● 將所有材料洗淨，加入500ML的熱水，焗5分鐘即可

● 功效：消食解脹、清肝明目消脂

消食茶飲五：

薏苡仁菊花茯苓茶

● 材料：薏苡仁6g、菊花3朵、茯苓6g

● 做法：將所有材料洗淨，加入500ML 的熱水，煮10至15分鐘即可

● 功效：利水消腫，清熱解毒

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