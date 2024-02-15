人間有愛！一名深圳女護士在大年初二凌晨（11日）於港鐵上，遇到一名年輕女子突然暈倒，她迅速上前詢問，憑對方的3個症狀判斷出她並非低血糖，於是緊急聯絡車長召停列車後，讓職員將她帶下車治理，其熱心相助的舉動獲網民激讚。

曾在深圳三甲醫院任職心血管內科護士、現來港做陪診員的事主，在内地社交平台「小紅書」以「大年初二凌晨，我在香港地鐵救了一位女生」為題發文，指自己在年初二凌晨下班後坐上地鐵，當時車廂内滿是觀賞完煙花匯演回家的乘客。突然間，車廂前方發出巨響，所有乘客衝上前圍觀，期間有人大喊求助：「這裏有沒有醫生？有人暈倒了。」

摸脈博詢問病史 判斷病情不簡單

事主繞過人群，發現倒地的是一個約20多歲的年輕女子：面色蒼白但無痛苦面容，四肢軟弱無力。事主再上前摸了一下女子的頸動脈：

「有搏動，大概70次左右，脈率正常。然後和她對話，她張不了嘴說話，於是我俯身湊到她耳朵邊問她有沒有吃晚飯，她點頭表示吃了；（再問）以前有沒有甚麼疾病、有沒有頭痛，她搖頭，意識清醒。」

同時，事主身邊的男乘客亦反應迅速，按下緊急按鈕通知港鐵職員。列車停站後，2名職員即跑來詢問病人情況，在確定她有意識的情況下，將她扶起抬了出去。

事主事後表示，暈倒女子並非一般常見的低血糖症，而可能是腦血管意外：

「她沒有出汗，心率加快，脈搏細弱等症狀，都排除是低血糖症。她這麼年輕，既往又沒有病史，很有可能是腦部有問題。先天性腦血管畸形、腦血管瘤、顱內佔位性病變等，都會壓迫血管，出現腦血管意外。」

事主最後坦言，暈倒女子實屬幸運，沒有發生最壞的猝死情況，祝願她能夠平安度過危機。同時呼籲、希望更多民衆了解急救知識，好在遇到緊急情況的時候可以自救或挽留他人。

網民激讚：感謝你拯救了一個生命

事主的帖文引起關注，紛紛讚賞事主是好心人，必有福報：

網民有乜講



1. 感謝你拯救了一個生命。

2. 俾個like你！

3. 樓主積大德，來年順順利利！

4. 謝謝你~ 好人好報！

5. 替這個女生謝謝你，我也因為很怕遇上這些情況而去學了急救，希望一輩子也用不上，但如果真遇上了，也只求盡自己的一份力量！

6. 去香港體會到了許多熱心人、好心人，感謝你們！

7. 見有人暈倒／出事，不冷漠，不掉頭走／不就手旁觀／不拍攝，而是叫人按鈕求助、關心病人（first attention）很重要！

8. 在香港有突發事情發生，平時表情冷漠的人瞬間從四方八面跑過來幫忙，這是香港人熱心的態度，平時冷漠只是保持邊界感罷了。

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

1. 說話有困難

2. 一邊手腳無知覺

3. 半邊臉無法郁動

4. 視野變窄

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

中風120口訣

「1」

看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀



「2」

查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況



「0」

聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

10大猝死徵兆

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、嘴唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉