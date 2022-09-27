「秋分」過後，天氣明顯乾燥。有人無傷風感冒，又無食煎炸燥熱食物，爲何喉乾喉癢，甚至喉痛想咳？很多市民誤以為自己「虛不受補」或「熱氣」導致喉痛，喝了涼茶「降火」亦不見效。註冊中醫師張立彤表示，如果你經常感到咽喉不適，嗓子乾燥發癢，有痰咽不下又吐不出，很可能是患上了慢性咽喉炎！

屬中醫學「喉瘖」範疇

慢性喉炎屬於中醫學「喉瘖」的範疇，主要表現為聲帶、室帶的慢性炎性病變，以較長時間的聲音不揚，甚至嘶啞失音為特點。慢性咽炎一般由急性喉炎反覆發作或遷延不愈演變而來。或因職業需要，常見於教師、演員、歌唱家，長期持續演講，過高、過長時間的演唱，用聲過度；又或吸入有害氣體如工業氣體、吸煙等，皆可誘發本病。

慢性咽喉炎主要症狀

● 發聲改變：可從沙啞、「毛糙」、聲嘶，直至完全失聲。患者自覺講話較輕較弱，音調變低，沉悶費力，這些症狀經禁聲後有所減輕或消失，但恢復用嗓後又重覆出現，時好時差，病程漫長，使患者對發聲感到苦惱。聲嘶啞是最主要的症狀，聲音變低沉、粗糙，晨起症狀較重，以後隨活動增加，咳出喉部分泌物而逐漸好轉，次晨又變差，禁聲後聲嘶減輕，多講話又使症狀加重，呈間歇性，日久演變為持續性。

● 喉感不適：包括異物感、燒灼感、乾燥感，有的尚有隱痛感，以上不適感在多講多唱後尤為明顯，經休息後症狀可以減輕或消失。

● 咳嗽清喉：講話或演唱前，往往有想咳出喉內分泌的清喉聲，喉部分泌物增加，常覺得有痰黏附，每當說話，須咳嗽以清除粘稠痰液。事實上咳不出多少分泌物，這種乾咳卻成為習慣。

護喉開聲茶療推介

沙參麥冬橄欖茶

材料：沙參3錢、麥冬3錢、金釵石斛4錢、薄荷葉2錢、甘草2錢、鹹橄欖4粒、馬蹄4粒、冰糖適量

製法：馬蹄洗淨去皮切塊，全部材料洗淨，加適量清水，煲至35分鐘再後下薄荷葉，共煎約45分鐘，隔渣後加冰糖調味即可飲用

功效：養陰生津，清肺利咽。適合口乾咽燥微痛、聲音嘶啞、乾咳氣短，或有痰黏，並見五心煩熱，潮熱盜汗等症狀者。

甘桔青果茶

材料：甘草2錢、桔梗3錢、桑葉2錢、金銀花3錢、藏青果2錢

製法：先將以上材料浸洗乾淨，共入煲，加適量清水，以大火煲滾後，轉用慢火煲40分鐘，調入適量冰糖，代茶飲用即可。

功效：疏風清熱，利咽止痛。適合喉痛喉乾明顯者。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。