近日秋意漸濃，早晨起床明顯清涼。你有沒有在早晨下地著地時腳足刺痛？很多中老年人都有足跟痛的毛病，有些病程日久會變成持續性疼痛，最後連走路都艱難。據統計，約10個人就有1個會「腳踭痛」，其實是患上足底筋膜炎。註冊中醫師賴寶運表示，足底筋膜炎好發於40至60歲人士，女性多於男性。部分年輕女性在天氣轉冷後，亦會出現足跟痛，一定要留意！

早期症狀不明顯、容易被忽視

賴醫師指出，大多數足底筋膜炎患者在病初並無明顯症狀，一般是早晨下地著地時腳足刺痛或鈍痛，在行走一段時間後，疼痛感會有所緩解或消失；久坐後或者腳在不負重一段時間後，站起行走的前幾步又會隱隱作痛。排除骨刺及炎症因素，一般足底筋膜炎患者足底筋膜存在膠原退變，意即長期勞損致筋膜組織發生退行性改變。簡單而言，出現足跟痛就是衰老的表現之一。

腳跟爲何會衰老？

足底筋膜是一貫穿足底的軟組織，並非肌肉，缺乏彈性。當腳著地時，足底筋膜拉伸，反覆拉伸和撕裂會刺激足底筋膜，並引起足底筋膜勞損退化。然而，我們都不是運動員，日日坐辦公室，點解仲會腳踭痛？

常說：人老先老手手腳腳。四肢末端本爲離心臟最遠的部位，一旦年老體衰，氣血運行不暢，便容易促使足跟發生退行性病變。中醫學認爲，不通則痛，不榮則痛。不通則痛是指人體經絡中的氣血發生阻滯不通，引發各種疼痛；不榮則痛是指人體經絡中氣血不足，不能濡養而引發的疼痛。

中醫著重補肝益腎

中醫學認為「肝主筋，腎主骨」。中老年人肝腎虛弱，精血不足，才會引致骨痿筋弛，繼而發生足跟疼痛。飲食上，應注意滋補肝腎，如吃桑寄生、桑葚、芝麻、合桃肉、枸杞、羊肉、韭菜、生蠔、海參、蓮藕、栗子、山藥、黑豆，黑木耳等等，並飲食均衡。女士們，避免長期穿著高踭鞋。另外，每晚睡前泡腳，可有效舒緩足跟痛，讓你每天早上勇敢邁出第一步。

滋補肝腎的食品多，如桑葚、桑寄生、合桃肉、枸杞、韭菜、生蠔、海參、蓮藕、栗子、山藥、黑豆，黑木耳等。

簡單穴位按摩舒緩足跟痛

賴醫師並推介經常按摩以下穴位：湧泉、承山、絕骨、崑崙、太谿，各穴1分鐘，有助舒緩足底筋膜痛。

（由受訪者提供）

註冊中醫賴寶運簡介

香港註冊中醫師賴寶運，香港浸會大學中醫學學士、澳洲皇家墨爾本理工大學健康科學（中醫）學士，為跌打骨傷科醫師。成長於中醫世家，賴醫師並師承跌打骨傷中醫陳炳照近十年，臨床經驗豐富，博古通今，擅長內科、針灸及推拿等多种傳統中醫術。