隨著國家衛健委對「新冠肺炎」風險降級，調整爲乙類乙管，並改名「新冠狀病毒感染」，香港特區政府亦放寬疫情管控。2023新一年看似皆大歡喜的情況下，大家紛紛「重出江湖」約食飯和外遊。然而，疫情感染人數仍持續高企，很多染疫人士康復後，仍咳嗽不癒。如何解決新冠後咳嗽的手尾？即刻請教註冊中醫師張立彤！

張醫師話咳嗽手尾長，咳嗽是呼吸道疾病中最常見及多發病，有的患者白天咳輕，一到晚上平躺後即出現咳嗽難忍，影響睡眠；有的患者咳到噁心嘔吐，咳嗽時間長的患者還可出現胸部疼痛以至呼吸不順；有的中老年人還會在咳嗽時出現尿失禁。若咳嗽持續數周到數月，嚴重影響日常工作和生活，就應多加注意。

傷風咳嗽，醫生眉皺

咳嗽一般分為外感咳嗽和內傷咳嗽兩大類。外感咳嗽根據病因之不同又分為風寒、風熱、燥熱咳嗽；內傷咳嗽分為痰濕、痰熱、陰虛、陽虛咳嗽。外感咳嗽一般較易治癒，而內傷咳嗽則較難根治，可由外感久而不癒延誤所致。治療咳嗽應根據不同病因，對症治療，不能見咳止咳。外感咳嗽以解表為主，兼顧止咳；內傷咳嗽以調整體質，針對不同病因進行調治，對促進內傷咳嗽的根治是很重要的。

輔助食療推介

風寒閉肺型

症狀：咳嗽頻作，痰白清稀、鼻塞、流清涕、喉癢不痛，或見頭痛、發熱、惡寒等，苔薄白或白膩。

食療推介：杏蘇薑糖飲

材料：北杏仁、紫蘇葉、生薑各10克，紅糖15克

製法：將北杏仁搗爛，生薑切片，與紫蘇葉放煲內，加水適量，煮開片刻，去渣取汁，加入紅糖溶化即可

功效：疏散風寒，宣肺止咳

風熱咳嗽型

症狀：咳嗽頻劇，咽喉疼痛，咳痰稠而黃，咳吐不爽，並且有頭痛、鼻流黃涕、口渴、身熱等

食療推介：桑菊杏仁飲

材料：桑葉、菊花、桔梗各12克、北杏仁10克、冰糖適量

製法：將桑葉、菊花、桔梗、北杏仁放煲內，加清水適量，煮沸後再煮20分鐘，去渣取汁，再加入冰糖，煮沸即可

功效：疏風清熱，宣肺化痰止咳

燥熱咳嗽型

症狀：乾咳無痰，或痰少難咳出，甚則痰中帶血，咽乾鼻燥，唇乾口渴，咳嗽引起胸痛，口苦，聲啞喉痛，舌尖紅，舌苔乾

食療推介：川貝燉雪梨

材料：正川貝3錢、雪梨2個，南北杏各3錢、糖桔餅3個、冰糖適量

製法：將雪梨洗淨，留皮去核（去芯），正川貝及南杏仁洗淨，所有材料放入燉盅內，加入清水1碗，冰糖適量，燉1至1 1／2 小時，即可飲用

功效：潤肺燥，生津止渴，化痰止咳

痰熱咳嗽型

症狀：咳嗽，咯吐白黏痰或黃稠痰，甚或痰中帶血，胸脅悶痛，時有低熱，夜眠不安，舌紅，苔薄黃

食療推介：羅漢果豬肺湯

材料：羅漢果1個、桑白皮3錢、枇杷葉2錢、豬肺250克、食油、鹽各適量

製法：先將豬肺切塊，洗淨、瀝水，與其他材料一起放煲內，加適量清水、熬湯；煮好之後，加入食油、鹽調味

功效：清肺化痰，潤燥止咳

痰濕咳嗽型

症狀：咳嗽痰多，痰白而稠或稀，胸悶脘痞，神疲體倦，食少納呆，舌苔白膩，脈滑。

食療推介：陳皮燉蘿蔔

材料：鮮大蘿蔔一個（約500克）、陳皮2錢、北杏3錢、炒扁豆3錢

製法：將蘿蔔洗淨，去皮，挖空中心，放入其他材料加水，用碗盛隔水蒸熟食用，吃蘿蔔喝湯

功效：健脾燥濕，化痰止咳

慢性咽喉炎型

症狀：乾咳，喉乾涸或咽喉痛等

食療推介：鹹欖桔餅茶

材料：鹹欖4個、糖桔餅1兩

製法：將上述材料放入煲內，加入清水4碗，用文火煲30至45分鐘，代茶飲用。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。