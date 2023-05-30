天氣酷熱，如何消暑？全球暖化問題加劇，香港愈來愈熱，未到端午已經熱到頂唔順。走上街熱到暈陀陀，如果不多喝水補充流失的水份，好容易中暑。夏季是一眾瓜類的盛產季節，吃西瓜解暑是指定動作。其實有一種瓜比西瓜更解暑！就是冬瓜！

既是夏季，又叫冬瓜？

冬瓜屬葫蘆科植物，因爲冬瓜成熟採摘時，其表面會形成一層白粉狀物，疑是地上霜，故名冬瓜及白瓜；亦因其外形為橢圓形，似足個枕頭，又故名枕瓜。冬瓜在夏天當造，可以入膳食用，又可以作水果或飲料。雖然西瓜解暑力強，但西瓜糖份較高，不宜進食過多，特別是糖尿病患者。而夏季吃冬瓜則可消暑生津、減肥、美顏，可謂一舉三得。

冬瓜重點營養價值

中醫藥學認爲，冬瓜味甘而性寒，有利尿消腫、清熱解毒、清胃降火及消炎之功效，可以中和酷熱天帶來的暑氣，故在炎熱的夏季，如中暑煩渴，食用冬瓜能收到顯著療效。冬瓜還有解魚毒、酒毒之功能。

冬瓜的熱量和糖份低，含有較多的蛋白質，少量的鈣、磷、鐵等礦物質和維生素，其中維生素B1可促使體內的澱粉、糖轉化為熱能，而不變成脂肪，所以冬瓜有助減肥，有助去掉人體內過剩的脂肪；而且冬瓜的膳食纖維含量較高，可以有效穩定血糖情況，防止血管出現粥樣硬化。

對於女士們來說，冬瓜籽更是天然護膚品，冬瓜籽之中含有油酸，可以抑制黑色素形成。另外，冬瓜籽含有的蛋白質以及瓜氨酸可以很好的潤澤皮膚，進一步抑制黑色素的形成。

冬瓜肉、冬瓜皮、冬瓜仁都食得！

很多人吃冬瓜時，都會把冬瓜皮丟棄。其實冬瓜皮、冬瓜仁皆是良藥。冬瓜皮具有清熱解暑、利尿消腫的功效，主治水腫、小便不利等症；冬瓜仁則清肺化痰，利濕排膿為主，治療肺熱咳嗽、肺癰、腸癰、帶下等症。臨床上，經常兩者合用治療夏季尿道炎。

吃瓜時要注意，由於冬瓜味甘而性寒，脾胃虛寒者少食。

消暑冬瓜特飲推介

材料：冬瓜2斤、鮮荷葉或乾荷葉半塊、薏仁2兩、冰糖適量

做法：冬瓜連皮洗淨，切成細塊；荷葉切塊；薏仁用清水浸泡；將材料放入煲內，加水煮約30分鐘，去渣，取汁，放入冰糖，待冷飲用

食療功效：清熱解暑、利尿袪濕