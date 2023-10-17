天氣轉冷，除了容易傷風感冒外，哮喘是秋冬季發病率較高疾病之一。哮喘患者的病情一般較長，每因氣候驟變，寒溫失調，接觸異物，內傷飲食而誘發，患者以小童及長者，免疫力較差人士多見。然而，註冊中醫師張立彤提出，哮喘在中醫學中是兩個不一樣的範疇。

一「哮」一「喘」哮必兼喘

張醫師表示，哮喘在中醫臨床上屬於「哮」和「喘」的範疇，哮必兼喘，故一般通稱為「哮喘」。

● 「哮」是一種發作性的痰嗚氣喘疾患，以喉中哮鳴有聲，呼吸急促為主要症狀，甚則喘息不能平臥。

● 「喘」則以呼吸困難，甚則張口抬肩，鼻翼煽動，不能平臥等為主要臨床特徵的一種病證。

哮喘發病多與「痰」有關

張醫師指出，哮喘的病因與體質（肺腎兩虛或脾腎不足）有關，而哮喘的病機則與「痰」有關。因脾虛失運，痰濕內生，上儲於肺，每當感受外邪或其它因素（如飲食失調、房勞過度）而誘發。一旦感受外邪而發作之時，則表現出「邪實」與「正虛」同時存在的錯雜現象。

對症治療分寒熱虛實

張醫師提醒，哮喘有虛實之分。新病屬實，久病必虛。在急性發作階段，如果是由於外感風寒，內傷生冷，寒伏肺內而聚液生痰，或由於平素身體虛弱而導致寒痰內伏的則表現為「寒性哮喘」。由於體熱偏盛，痰熱鬱肺，或寒痰久伏化熱而引致的，則為「熱性哮喘」。熱性哮喘則應清肺化痰止喘，寒性哮喘則應溫肺化痰止喘。在緩解期，則應扶助正氣，健脾補肺，補腎固本，強壯身體。

哮喘患者飲食要點

對於秋冬季節易發哮喘的患者，應在夏秋季節開始治療其本，常可減少發作次數，並能減輕發作時的症狀。前人總結對哮喘的防治時，曾指出「發作時治其標，不發作時治其本」及「發作時治肺，平時治腎」的論述，這一寶貴經驗是指導臨床治療的一個重要原則。

● 避免過食生冷可損脾胃。脾胃傷則水濕不化，濕聚生痰，痰阻氣道而作喘，故平素應忌食生冷，如冷飲瓜果要少食。

● 過食酸鹹可誘發本病，因此飲食不要過酸過鹹。

● 避免過食肥甘可積熱蒸痰，痰黃黏稠，阻塞氣道而作喘，因此也要注意少食肥甘之物。

● 避免接觸異物，對魚蝦過敏者應禁食魚蝦。還應忌食辛辣食品。

緩解哮喘食療推介

發作期

白果冬瓜子杏仁飲

材料：白果肉6粒、冬瓜仁1兩、北杏仁3錢

做法：加清水3碗煲成1碗半，去渣，加入冰糖調味飲用。可分2至3次服，連用3天

功效：清肺化痰止喘

杏梨枇杷飲

材料：北杏仁3錢、大鴨梨（雪梨）1至2個（洗淨連皮去心切片）、枇杷葉3錢

做法：加入清水4碗半，煲成1碗半，分次飲用。每日1次，連用3天

功效：清肺化痰定喘

合桃燉蜂蜜

材料：合桃肉（連衣）1兩、南杏5錢、北杏仁3錢、蜂蜜適量、生薑汁適量

做法：合桃、南北杏仁搗爛加蜂蜜適量，生薑汁適量，燉服

功效：溫肺化痰止喘

緩解期

蛤蚧雞肉湯

材料：蛤蚧1對、雞肉4兩、淮山3錢、南杏仁4錢、合桃肉（連衣）5錢、陳皮1角

做法：加清水6碗煎成2碗分次飲用

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。