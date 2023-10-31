秋季除了大閘蟹必食，自古民間相傳：「荷蓮一身寶，秋藕最補人」。不少人重視秋冬進補，普遍選用一些名貴食材或藥材來進補，如花膠、海參、燕窩、人參、蟲草等。秋季風乾物燥，進補時要著重滋陰潤燥。註冊中醫師張立彤指，秋季多吃秋藕，平補更滋潤！

蓮藕性寒不能多吃？

坊間流傳，藕爲水生植物，故其性質寒涼。張醫師話凡事物皆有兩面，生藕與熟藕功效亦有大不同！

《神農本草經》中就有藕實莖的記載：「藕，氣味甘、平、無毒，藕孔竅玲瓏，絲綸內隱，可療血、止渴，又補血益脾，乃果蔬中佳品。」中醫認為，藕味甘，可入心、脾、胃三經，生用性寒，熟用性溫。明代李時珍更認爲，藕可交心腎，厚腸胃，固精氣，強筋骨，補虛損等功效。此外，藕節、蓮子、蓮蓬均可入藥。

生藕清熱生津滋陰

《本草經疏》：「藕，生者甘寒，能涼血止血，除熱清胃」。初秋溫燥正盛，鮮藕甘寒多汁，能清熱生津而止渴，還能涼血，散瘀，止血；鮮藕汁也可用來治療咳嗽、哮喘和肺炎等呼吸系統疾病。

熟藕可健脾補血

《本草經疏》：「藕，熟者甘溫，能健脾開胃，益血補心，故主補五臟，實下焦，消食，止泄，生肌」。藕煮熟食能和胃健脾、益血，凡脾虛、血虛者，可以配搭其他食材煲湯進補，熱蓮藕茶更有鎮咳祛痰的功效，同樣適合秋季食用。

「男不離韮、女不離藕」

民間有向來有「男不離韮、女不離藕」的說法。中醫學認爲，婦女以血爲用；而氣爲陽，血爲陰。蓮藕作為水中孕育出的產物，本身就有一定的養陰血作用，藕的通達能力很強，在養陰的同時又具有活血化瘀的作用，對女性的經帶胎產有著很好的食用價值。

食用蓮藕小貼士

張醫師指出，挑選靚藕時，以藕身肥大，肉質脆嫩爲佳，盡量挑外皮顏色微黃色，散發出淡淡的泥土味，藕節要較粗較短的，外形飽滿的，不要選擇外形凹凸不平的。老幼婦孺、體弱多病或大病初愈者尤宜多食熟藕；而鮮藕性偏涼，脾虛胃寒、易腹瀉、孕婦不宜生食過多，以免損傷陽氣。

秋天蓮藕食療推介

南乳炆蓮藕排骨

材料：蓮藕2斤、豬排骨1斤、南乳5塊、蒜蓉、醬油、糖、鹽、料酒適量

做法：先把排骨汆水，蓮藕去皮切塊；快火下油起鍋，爆香蒜蓉，加南乳、醬油及其他調味料炒至金黃。最後，加入蓮藕及排骨番炒，加水至蓋過1／2材料，大火滾後改慢火燜至蓮藕變軟即可。

蓮藕章魚湯

材料：蓮藕2斤、大章魚1隻、花生2両、紅棗 3粒、生薑3片

做法：洗淨章魚，浸水約1小時後去除眼珠；蓮藕去皮洗淨切塊，其他材料洗淨，一同放入煲內，加適量清水，大火滾後轉小火煲約2小時，加鹽調味

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。