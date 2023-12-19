「最美周芷若」周海媚於12月12日離開了影迷，享年57歲。外界傳聞，周海媚患有「紅斑狼瘡」，受病魔折磨多年終不治。爲提升大眾對紅斑狼瘡的認知，每年5月10日世界狼瘡日都會宣揚預防之道。今期請來註冊中醫温愛詩博士講講這種被稱之為不死癌症的紅斑狼瘡。

紅斑狼瘡專襲擊女性

温博士指出，紅斑狼瘡好發於青年女性，多見於20至49歲女性，呈慢性反復發作。根據流行病學調查顯示，人體雌激素的分泌與本病的發生有密切關係。正常情況下，女性體內雌激素分泌遠大於男性，女性患者幾乎達80%以上，20至49歲時段也是女性雌激素分泌最為旺盛的一個階段。

紅斑狼瘡有藥可治嗎？

溫博士稱，紅斑狼瘡暫時無法根治，但並不意味著醫學束手無策。一般通過早期診斷與治療，可最大限度減緩病情惡化，降低器官受損的程度，甚至有長達數十年不復發的案例。然而，本病的治療過程十分難熬，除了忍受疾病自身帶來的痛楚外，治療期間服食類固醇、激素等藥物所出現的副作用，更是令患者苦不堪言。

紅斑狼瘡分盤狀和系統性

紅斑狼瘡是一種自體免疫性疾病，主要分為盤狀和系統性兩類。臨床表現多樣，皮疹好發於暴露部位，例如：面顴、鼻、頸、手足等處，疹色淡紅或暗紅，擴大至蝴蝶形斑塊，患處有光敏感。盤狀紅斑狼瘡損害以局部皮膚損害爲主，系統性紅斑狼瘡常累及多個臟腑及系統。系統性狼瘡則相對嚴重，患者伴有不同程度發熱、關節炎、血管炎、內臟功能損害等等。

中醫學認識紅斑狼瘡

温博士表示，本病屬中醫學「紅蝴蝶瘡」、「日曬瘡」等範疇，認爲因先天稟賦不足，肝腎虧損為發病的基礎，而暴曬日光、感受風濕熱邪、精神因素等爲誘因，當內外相合而導致氣血逆亂，陰陽失調，經脈痹阻，內傷及臟腑，外阻於肌膚所致。換言之，正虛是主要因素，外邪是致病條件，故中醫治療本病多抓住扶正與驅邪二端，以達標本兼治。

温博士又指，本病患者多腎虛在先，腎虛時五臟六腑皆不足。因此，狼瘡患者日常飲食調理尤其重要。所謂「醫食同源」，食物與中藥一樣有四氣五味，多選擇一些清補食材，例如：杞子、沙參、玉竹、麥冬、沙參、太子參、石斛、海參、鮑魚等等可補真陰之不足。另外，精神因素對本病病發有一定影響，正確認識疾病，消除疑慮及恐懼心理，才能戰勝病魔！

紅斑狼瘡輔助食療推介

1. 青蒿退熱飲





材料：青蒿6克、地骨皮10克、甘草3克、金銀花3克、薄蓋靈芝6克

製法：先將所有材料洗淨，放入煲內，加適量清水，浸15分鐘，用大火煲滾後轉用慢火煲20分鐘即可。

功效：清熱解毒。

2. 滋陰花旗參瘦肉湯

材料：花旗參9克、石斛12克、玉竹9克、生薏米15克、蜜棗3粒、生薑3片、瘦肉1斤

製法：瘦肉洗淨汆水斬件，再將其他材料洗淨，放入煲內，加入適量清水，大火煲滾轉文火煲1-2小時，加鹽調味即可。

功效：益氣養陰。

註冊中醫温愛詩博士簡介

香港註冊中醫，中醫皮膚專家，中醫嶺南皮膚病流派傳人，養生美食設計策劃。香港大學中醫全科學士及中醫（針灸）碩士，廣州中醫藥大學醫學博士（皮膚科）。多次擔任香港大學校友會餐廳及著名機構養生美食盛宴之全權策劃及演講，崇尚『藥食互補』、『寓養與食』，帶領極緻品味美食養生新潮流。