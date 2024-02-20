踏入龍年要行大運，首先要令自己神采飛揚，精神奕奕，一對炯炯有神的眼睛絶對加分！《黃帝內經》曰：「命門者，目也」。眼睛是靈魂之窗，又為「日月」，日月不得不明。註冊中醫張立彤話，目是十二經脈精氣滙聚之處。若三不五時覺眼矇眼花，輕者一般稍加休息就沒事；但若長期不著意，眼花眼矇這些看似小毛病，就可能如影隨形的跟著你。

眼睛五輪與五臟的關係

● 肉輪：指上下胞瞼，分屬於脾。胞瞼的生理病理與脾胃有關。

● 血輪：內外兩眦及眦部血絡，分屬於心。兩眦的生理病理與心、小腸有關。

● 氣輪：指白睛，分屬於肺。白睛的生理病理與肺、大腸有關。

● 風輪：黑睛，由肝所主。黑睛的生理病理與肝膽有關。

● 水輪：瞳神，分屬於腎。瞳神的生理病理與腎、膀胱有關。

眼具有視覺功能，有賴臟腑所受藏與化生之氣、血、津液的滋養和濡養。

「肝開竅於目」

張醫師表示，中醫角度認為「肝開竅於目」而「眼受血而能視」；欲要眼睛明亮，既要治肝，又要養血。眼乾眼矇多因年老體衰，肝腎兩虧，精血不足，不能上榮濡養雙目所致。眼乾眼矇不可不察，有時還會伴隨畏光、迎風流淚的症狀，甚至有機會出現飛蚊症，即視覺上有無法移除的黑點，或如蠅飛蚊舞。

日常積極護眼

無論讀書或是工作，都需要長時間對著手機和電腦，但長期盯電子熒幕會令眼睛疲勞。一般情況下，每人每分鐘眨眼十至十二下，但研究發現，長時間投入電腦工作，會減少眨眼次數至每分鐘五次。由於眨眼動作使淚水均衡分佈眼球表面，故使用電腦時亦要不忘眨眼，或適當閉目養神。

營養補充對雙眼亦很重要，如維他命Ａ對保護視力及預防眼疾有顯著作用，如南瓜、番茄、紅蘿蔔、木瓜等，可多食用。而一些具有清肝明目的食物如杞子、枸杞葉、菠菜、金針菜、海參、桑椹子、淮山、核桃、花生、芝麻、蓮子、茨實、紅棗、龍眼肉等，都是些補益肝腎氣血的食物，都適宜入饌作食療。

張醫師推介護眼食療︰

三子明目糖水

材料：

桑椹子五錢，覆盆子五錢，枸杞子三錢，紅棗三粒，片糖適量（份量按自己喜好），雞蛋兩隻。

做法：

先將材料洗淨，紅棗剪開，除雞蛋外的材料共入煲中，加清水適量，武火煲滾後轉文火再煲30分鐘，打入窩蛋，煲至蛋熟即成。

功效：

補肝明目。特別適用於年老肝腎虧虛所致的白內障、黃斑病變；或是年老體虛所致的眼目昏花、視物昏朦，如隔薄煙輕霧，視力日漸下降，頭暈耳鳴，腰膝酸軟。

決明菊花茶

材料：

決明子一錢，枸杞子一錢，杭菊花一錢。

做法：

先將材料洗淨，加適量熱水共入暖杯中，焗約20分鐘即可，代茶飲用。

功效：

清肝明目。適合眼脹頭眩、視物昏朦，口苦咽乾者。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。