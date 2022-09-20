什麼是認知障礙？當一個人的認知能力出現問題，就是認知障礙。若這個認知障礙是源於腦血管出問題，如血管收窄、栓塞、缺血性中風、出血性中風等，就統稱叫血管性認知障礙。

代謝症候群最高危



很多人都沒注意到，血管健康原來跟大腦的細胞功能息息相關。而心血管疾病或代謝症候群，不只會危害到心臟健康，還會影響認知功能。研究顯示，有三高、肥胖、吸煙、睡眠窒息、脂肪肝、心房顫動或曾中風的人士，患血管性認知障礙的風險，會比常人超出多倍。因他們的新陳代謝異常，損害了腦細胞的健康，同時破壞了腦細胞之間的聯繫，繼而影響了大腦的記憶、認知、執行等多項功能。當病情嚴重到影響日常生活時，就會被視作病症，稱為「血管性認知障礙症」。



家中長者如有上述高危因素，但又長期控制不好，就要特別留神。如他們持續出現短期記憶轉差，判斷力、執行力及辦事能力下降，整個人好像「跌watt」，就需盡早帶他接受評估，諮詢醫生的意見。別等長者的狀況差到影響日常生活，如忘記服藥或已服了藥、烹調時忘記下調味料或關火、迷路，那就太遲了。醫生會透過臨床認知評估、血液測試及磁力共振檢查等，去診斷長者的腦血管是否已出現病變。



有時候，長者覺得自己身體沒問題，便不肯去見醫生做檢查，令家人都無從入手。照顧者或可試試以下方法：一，以幾年沒做過身體檢查為藉口，勸說長者去診所做檢查；二，游說長者陪自己（即照顧者）一起做檢查，以享用雙人檢查優惠；三，如懷疑伴侶有認知障礙，就以自己沒記性為藉口，請伴侶陪自己一起去看醫生做檢查。如果以上三種方法都不行，唯有待長者病況再差一些，反抗力低一些，才帶他去。



胞二磷膽鹼有助修復腦細胞



要治療血管性認知障礙症，首先會從根源著手，即針對患者的高危因素去處方藥物，再鼓勵他改善飲食生活習慣，多做運動及減重。雖然正規治療認知障礙症的藥物，對血管性認知障礙症的效果並不顯著，但患者可服用胞二磷膽鹼、維他命E及B12等有助修復腦細胞的營養保健品，去延緩腦退化。相反，如患者不服藥令三高失控，病情或會急轉直下，令他在短短數年間失去自理能力，甚至失禁，需要家人長期照顧。



除了自理能力，患者的情緒和行為也會隨著病情而轉變，如初期對日常活動缺乏興趣，中期或會控訴家人偷他東西，但這「被偷妄想」其後會減少，而換成另一種行為，如脾氣暴躁、出手打人等。照顧者要有心理準備，隨時隨地接受新的挑戰。但好的是，每一期的挑戰總會過去的。要時刻調整自己的心態，在適當的時候尋求他人協助或考慮善用社區資源。坊間現時有不少社區中心或組織，都有為認知障礙症患者及照顧者提供支援。



在眾多認知障礙症中，血管性認知障礙症是唯一較有機會延緩，甚至康復（如很早期發現並控制）。現時磁力共振的靈敏度高，可在發病很早階段已檢測到腦血管病變，建議高危人士應及早求醫做檢查，如不幸患病，都可立即處理。

內科專科陳鎮中醫生



