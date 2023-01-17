三高，即高血壓、高血脂及高血糖，因沒有明顯症狀，經常為人忽略。這三個無聲殺手，是多種心腦血管疾病及中風的罪魁禍首，如未能及時處理，對身體可造成不可逆轉的傷害。曾有病人家屬坦言：「一人中風，全家發瘋！」，可見中風帶來的後遺症及影響有多深遠。





中風可分為缺血性（腦血管阻塞）及出血性（腦血管爆裂）兩種，前者在香港較常見，約佔七至八成，患者年齡低至四十多歲。他們大多未有年年驗身，連血壓、膽固醇及血糖超標也不自知。為什麼三高會引致中風呢？因三高容易導致粥樣動脈硬化，血管內壁累積脂肪斑塊，而當累積到某一個點，斑塊或會突然剝落，黏附在周圍的血管壁，阻塞血管通道，因而形成缺血性中風。此外，年紀老邁出現心律不正、心臟病、長期吸煙、酗酒或有其他不良嗜好，也容易導致血栓形成，增加中風的風險。

出血性中風即俗稱的爆血管，高危因素也包括血壓高，當血壓過高時，血管或會承受不住而破裂，當血液流入腦組織形成血塊，可影響腦細胞。此外，長期酗酒、血管畸形、血小板過低或凝血因子問題，也可誘發出血性中風。

小中風風險並不小 恐三個月內大中風

除了缺血性及出血性中風，很多人都聽過「小中風」。小中風通常是指缺血性中風的一個警號。中風前，一般會出現說話表達有困難、面部表情不對稱、手腳發麻或乏力等症狀。「小」的意思，是指這些症狀會在24小時內自行消退。原因可能是當時只有一條腦血管被脂肪斑塊阻塞，但有其他血管可補足，或是斑塊因某些原因移動了，令血管漸漸回復暢通。

但要注意的是，這並不代表情況不嚴重。根據研究，小中風後三個月內再中風的機會為4%至10%不等，所以應盡快求診，查明小中風的原因及自身的高危因素。





中風影響大腦功能 後遺症因人而異

中風的後遺症甚多元化，主要視乎受影響的大腦區域，如額葉、頂葉及顳葉受損，可影響語言表達能力；小腦受損，可影響肌肉力量及協調能力；基底核受損則會影響認知功能、記憶力及情緒等。若小中風後未有好好控制三高，而出現重覆中風，並導致血管受損、腦細胞不斷壞死萎縮，可引致血管性認知障礙。因此，醫生為病人作詳細檢查後，會因應病人狀況，選擇最合適的藥物，去減低再次中風的機會。如果是普通血管斑塊中風，大多處方一些抗血小板藥物，但如病人本身有心律不正，使用一些新型的薄血藥，或可更有效地預防中風。

最後，如不幸中風，應把握首三個月的復康黃金期，積極進行一連串密集式訓練，如物理治療、職業治療及言語治療。再配合三高的管理及飲用有助復原的營養飲品，以減輕再有腦細胞受到破壞。中風的復康過程一般非常漫長，病人家屬應盡量跟醫生及復康團隊保持緊密溝通，或善用社區資源作支援協助，以度過不同的難關。

腦神經科專科李至南醫生



