被愛是一種幸福，但同時被兩個人愛上，是一種煩惱。

「好耐冇見，好掛住你，想見下你，約你食飯。」有一天，手機傳來前度男友給她的訊息及一個紅心emoji。那個emoji，以前跟他拍拖時她經常收到，因此牽起她很多回憶。

「分手之後，我們很少接觸，收到他訊息的那一刻，除了覺得意外，也有點驚喜。」她直覺認為對方有意跟她復合，因為他新一段戀情剛在月前結束。

昔日對方移情別戀提出分手，她即使未至於痛得心肝撕裂，也有一段日子耿耿於懷。今天他主動示好，感覺就像球賽上半場先失球而下半場反敗為勝一樣，但勝利的感覺不一定雀躍，因為她此刻正擁有一段不錯的戀情。有些男人就是這樣麻煩，總在女人漸漸將他淡忘時又再次出現。

前度是她的初戀，愛過、分過、痛過，不易忘記；現任寵她愛她，一旦失去，難以擔保再會找到這樣被珍愛的感覺。一個印象深，一個愛她真；如果被愛是一種幸福，她此刻正面對幸福的煩惱。又或許，如果過不了這考驗，她也不配擁有真正的幸福，因為當一個女人拖一個卻想著另一個，要不是內心後悔，就是感情充滿暗湧。要向一段感情say yes，必須向另一個人say no。

「記憶與感情是兩樣不同的東西，凡在生命裏牽動過強烈喜怒哀懼情緒的人和事，都會儲存在記憶中，但並不等同你現在與他的感情很密切。」我希望她可以分辨過去愛的記憶與現在愛的經歷，避免因為曾經的感情而將現在的幸福歸零。

女生總希望能夠找到屬於自己的Mr. Right，但要具備甚麼具體條件才算是Mr. Right，連她自己也不知道；又或即使今天找到手，卻又難以保證Mr. Right將來不變心。

如果你已經擁有一段感到安心和被關愛的感情，前度突然回頭向你說愛，不妨對他說「Thank you」，再加上一句「Sorry」。這樣，你在現任及前度的心中，都會變得更加完美。