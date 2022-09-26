有些遺憾，無論你怎樣選擇，也會是遺憾。

男友在三個月前提出結婚，她支吾以對說要點時間考慮。兩星期後，她給了男友一個回覆：「分手」；短短半個月，由他「想婚」變成她「想分」。男友一片茫然不明因由，一邊不停檢視自己有否行差踏錯激怒她，一邊衷心懇求極力挽救，但多番嘗試仍弄不清究竟，想起死卻不能回生。

「你提出分手的原因是甚麼？」我沒有「促婚」的立場，也沒有「勸分」的能力，只想了解她的想法與感受。

「他提出結婚，令我…」她吸了口氣後說：「是我的問題，他是個好人，也沒有甚麼做錯。」感情就是這樣不可理喻，遇上一個好人，對方也沒有做錯，不等於就會跟他一起。

年半前她跟前度分手，因為對方背著她偷食。身邊朋友除了給她安慰，不斷提醒她：將來結婚，要找一個他愛你多於你愛他的人，這樣就不會再「被飛」。結果她找到了，但感情路仍是走不下去。

「我們相處和諧，但感覺很平淡，似朋友多於戀人。」對於這段感情，她覺得自己從不投入，也沒有喜悅。跟男友擁抱接吻時，她身軀繃緊，腦海裏竟出現前度的影子。對著一個想著另一個，她覺得自己在出軌。

「如果不喜歡一個人卻跟他結婚，算不算假結婚？」她突然抛出在電影中聽過的對白。失戀的傷痛，她以為不談就沒事，當男友提出結婚，她才發現自己的偽裝。

考慮婚嫁，知道自己不愛，她內心不斷掙扎：坦白分手抑或但求找到個歸宿的走進婚姻？還是推遲結婚，維持戀情，繼續再試？但如果再試，要試多久？那個階段才是合適的決定時間？

他對她好，她就愈發內疚覺得虧欠他，於是決定不再欺騙他。她沒有真心愛他，卻真心不想再傷害他，因此選擇離開。不愛而拍拖，不愛而分手，決定是負責任還是不負責任，連她自己也不知道。