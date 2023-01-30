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作者
古錦榮

30/01/2023

性事拒絕開燈因為焦慮身材！肌膚親密不可明著來，只能暗著做？嫌棄自己身體，怎能放鬆享受性愛？

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　　性反應周期有四個階段：性慾喚起、持續興奮、高潮頂峰及完事消褪；當中性慾像個容易受驚的精靈，稍有情緒波動，不但難以喚起，反會將之驅走。

 

　　「我想做愛時開燈，可以看得清楚一點，但她不接受。」丈夫指開燈做愛可以看到她的身體和表情反應，會增加性興奮。

 

　　「有甚麼好看！」她冷冷地回答。

 

　　「有些女生擔心自己體形差，不想別人看到身軀，我明白；但你的身形一直keep得很好，怕甚麼？」在他眼中，妻子身形雖不是完美，卻有不錯的吸引力。

 

　　除了相信your face，your fate，她還相信「身材如何，日子也必如何」，所以她一直努力保持輕盈身段，避免別人說她婚後變成「幸福肥」，但美的標準果真人人不同，當丈夫認為她吸引力不錯，她卻抱怨自己的身材有缺失：胸部不夠豐滿。

 

　　乳房是女性重要性徵，因此她覺得自己的性吸引力有限。結婚兩年，每有肌膚親密，她一定要關燈，鑽進棉被後遮遮掩掩的脫去衣物，不讓他看到她裸露。當他撫摸她乳房，她有種扭扭捏捏的不自在，在絲絲不安和焦慮中做愛。

 

　　這世界給予美麗的定義很狹窄：高挑腿長沒有一絲贅肉、眼大唇紅齒白、胸大腰幼臀豐；在這定義下，她自感身形有種難以彌補的瑕疵。嫌棄自己身體，怎能放鬆享受性愛，身材焦慮的情緒，經過兩年像雪球般愈滾愈大，她的做愛意欲也在下降。

 

　　「男人是視覺動物，同時有審美疲勞，任何美好身段，看得久新鮮感都會減少，所以絕不能單靠外表就令男人長時間留在你身邊。男人會因女人的身材而跟她上床，鮮有單為她的身材而跟他結婚。」聽到我的話，丈夫不斷點頭，然後用溫柔的聲音對她說：「如果你認為我會因為你胸部細了兩吋而不喜歡你，這是對我的不了解，以及是你的自信不足。」

 

　　美麗的諷刺不是因為看身材，而是在身材之外，看不到別的東西。這世界從來都不缺乏美，缺少的是欣賞美的眼睛。

 

 

 

 

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