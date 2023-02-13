以迴避作為解決方法，懷疑將會變成錯誤的真相。

「你怎麼了？」身旁的女友問他。

「沒甚麼！」他有點敷衍地說。

「每次都是這樣，問你甚麼都不說。有心事就應該說出來，除非做了虧心事啦！兩個人相處不是應該坦白一點嗎？那麼多保留，怎能走下去？」她開始有點怒氣。

「我沒做過對不起你的事，你不要那麼多疑和敏感。」他希望可以息事寧人。他其實不是沒有煩惱，只是回憶之前曾經告訴她心事，換來她更多的追問，令他無暇處理內心矛盾之餘，還要費力應付她不斷追問而來的煩擾。

「我和你拍拖幾年，感覺有時比普通朋友還不如。」她覺得他對著自己經常吞吞吐吐不夠坦白，心中暗忖「如果他真的愛我，就應該對我坦白」。這句原本是愛情迷思的說話，現在變成是她需要面對的掙扎。

後來她索性不問，他也少了要應酬她的煩擾，但兩人卻又各自納悶在心。她究竟是想知還是不想知？他到底是想說還是不想說？

「我沒有蓄意欺騙她，只是有些事情不知如何說，又不知如何應對她的反應，這可能令她覺得有些事情我在隱瞞她。」他承認有迴避她的想法：「但是，我只是想大家的關係好。」

他的「迴避和不敢說」，目的是粉飾和諧，避免她聽後生氣和追問，帶來關係上更多煩惱和張力。但粉飾不一定太平，也無法增加關係中的信任，一旦關係中失去信任，接下來失去的會更多。他說「為關係好」，究竟有多好？

「是否所有事都要說？」他問。

「重點不在說還是不說，而是對方是否感到你在迴避和隱瞞，以及這種感覺對關係的影響有多大？」我想他明白，如果另一半覺得你在迴避(不論是否事實)，她會有種被排除在外的距離感，安全感隨之減少，這狀態不能調整，將會在感情關係中埋下更多地雷。

保護關係與破壞信任，像一對孿生兄弟，外表相似得有時令人難以分辨。