據說，現在找個上床的SP，容易過找個拖手的伴侶。

「和她一起時，會有點戰兢，擔心她怎樣看我？我知男生應該主動，但表現得太主動，經常約她，會擔心給她壓力。如果我約她，她拒絕，是否代表她對我沒有好感？如果她應約，是否代表她想和我發展？」年近三十的他，像一個中學生初次邂逅心儀對象，心情有點患得患失。

「你跟女生接觸的經驗不算少，為甚麼會如此忐忑？跟以往你認識的那些女生比較，這次的感覺有甚麼不同？」他曾在交友apps認識過不少女生，flirt女經驗不少，有三個更上過床。

「以前跟SP見面，目的大家都很清楚：上床。對方的為人怎樣？甚麼性格？從來不需要考慮。有時甚至希望自己給對方的印象不要太好太溫柔，避免對方沉船。」他不諱言曾經接觸過一個有夫之婦，跟她上過幾次床後，對方向他表達有離婚的想法，嚇得他不敢再見。

跟SP一起，他可以輕鬆肆無忌憚談論不同性交姿勢，對著當下的心儀對象，口舌卻緊張得像打了結。性的光譜很濶，可以是兩個人親密關係中連結和接觸，也可以是兩個人純粹交換體溫的性器官磨擦。

「跟SP見面，通常會到酒店。過去幾次跟她見面，都是在餐廳，有一次在戲院，還有一次去了半天博物館。」原來，愈在乎一個人，男人愈會保守，唯恐自己的唐突和猖狂嚇怕對方。

「男人大多是個色鬼，下半身主導，見到女人，就想到上床，不懂尊重女性。」曾經有女士這樣描述她對男人的印象。

原來，這世上的男人，不是全部不懂克制；至於克制與否，取決於那女生在他心中的分類和地位。

如果一個男人真的對她有意思，希望成為情感伴侶，很多時未必會太快邀請她上床。認識SP，上床很容易，也是唯一目的；找結婚對象，要思考的事情，複雜得多。

男人是否用情認真？是否渣男？是否食家？不是沒有分辨方法。