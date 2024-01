性是一樣十分弔詭的東西,可以帶來喜悅和快感,也會令人煩惱與擔心。

「我的情況是否有問題?會否是性沉溺?是否要停止?」擔心自己不正常,是輔導室內經常聽見的提問,今次帶著焦慮的,是未到30歲的他。

「我以往有看AV和自慰,大概每星期兩、三次,但近幾個月的情況有點不同:次數多了一倍,即每星期有四、五次,有時更會多一些。另外,最大的問題是……」他有點吞吞吐吐地提及最擔心的事:「我以前只看那些男女做愛的AV,但近來興趣轉了,喜歡看一些重口味的,這是否不正常?」

他所指的重口味,是有Group Sex、BDSM或性暴力畫面的AV,看的時候覺得有更大刺激和興奮,有時一套接一套看到深夜兩、三時,上班的集中力和精神狀況也受影響。

「不知道是心癮抑或是想自己的精神振奮一點,我開始於日間工作時間內在office裏看AV。」由於要提高警覺免被同事發現,腎上腺素分泌令原本萎靡的他,真的多了點清醒,但這點清醒,又增添他的擔心和自責。

「我是否變態?我是否性上癮?」他問了幾次。

隨便將一些「變態」或「上癮」等標籤加諸別人身上,有時會令當事人定義自己「有病」及「無用」,認為必須倚賴他人提供「治療」,卻忽略自己既有能力也有責任做「自療」。對他的情況,我提供了幾個參考給他作自我檢視:

1) 性行為的密度(frequency)和強度(intensity)不斷增加,但相應的快感和愉悅感卻愈來愈低;

2) 有關性行為或思想,出現了想停卻停不下來,像是欲罷不能的失控(losing control)狀況;

3) 有關性行為令當事人的情緒、生活、工作、社交、經濟或伴侶關係帶來困擾(distress)或傷害(hurt)。

Sex is not only what we act, but also what we are。他發現當下的自己,就連自己也感到失望和看不起。透過檢視內心的自責和自憐,他漸漸因為自尊而走進自療的歷程,並由起初聚焦於「是否有問題」及「是否變態」,開始轉移自問:我期望自己是個怎樣的人?怎樣協助自己成為那期望的自我?

「性算在握」,或許是他在新一年,希望可以實現的第一個目標。