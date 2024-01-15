男女之間的吸引力有兩種：1) 在床上，這是性的吸引，滿足原始慾望；2) 在床下，這是心的吸引，滿足心靈需要。我們不需過分貶低前者而美化後者，卻要弄清自己吸引別人的方法，以及想吸引一個怎樣的人。

「我不知道是我不懂和男人相處抑或是我有問題，過去幾段感情都很短暫，最長的一段也不超過一年。」屈指一數，她過去三年有過五段感情，每段關係都沒法持久。屢戰屢敗帶來的挫敗和失望，令她開始懷疑感情、懷疑自己。

很多人相信感情可以給人遮風雨，偏偏不少風雨卻是由感情而來。

「怎樣可以令感情持久？」她問了一個連哲學家都難以解答的問題。

「總是遇人不淑，難道是我的命不好？」當理解不到原因，人常會歸究天和命。

真的是因為命數不佳，遇人不淑？

當她回望幾段感情，像有一個共通處：兩人認識不久就上床，之後發現男生對她的殷勤、熱誠和著緊程度漸漸減少，當身體接觸愈來愈多，兩個人的溝通話題卻愈來愈少，有時相約更只是做愛，是名副其實的「性愛約會」。

她在感情上不斷觸礁，像有兩個可能：



1) 她喜歡的男人全部是求色獵人，一旦獵物到手，對目標物的興趣大減。

2) 她不懂得令男人對她建立真正的尊重，新鮮感一過，關係無以為繼。

她認為男人是下半身的動物，性與身體是吸引他們的有效方法。況且，跟有好感的對象上床，是想大家的感覺濃烈一點，有助關係繼續下去。但現實世界中，偏偏有些男人視上床為征服女人的途徑。兩個人走上床，動機不同，對關係看法不一，感情觸礁，雖是她估算以外，卻在情理之中。

「如何看得出那個男人是想『上你』還是『愛你』？」她問。

一個愛你的人，不論有沒有上床，他仍是會關心你，樂意跟你一起，願意多摟你，因為他看重的不僅是你的身體。

做，不一定會生出愛；性，可以吸引人，卻不一定能將人留下。如果男人對你沒有上心，他當然只會用下半身去思考你。