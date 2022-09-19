人生角色，每人都不同，與生俱來彷彿就有一個預設的劇本和一個預設的角色，牢牢的套著我們。誰是監製？誰是導演？誰是編劇？跟誰作對手戲？我們一無所知。

有些人，生在帝皇富裕家，一生富貴榮華，不愁衣食生活，別人看在眼裏，他們是天之驕子，幸福圓滿；有些人，長居貧瘠地，飢寒交迫，戰火連連，朝不保夕，終其一生，苦楚相連，萬死萬生，無時間絕。

誰都會問：為何微塵眾生的劇本大不同？

假若我們天生聰慧，平安順遂，生活無憂，一刻當我們面對諸根不具、窮困病苦的人，我們大多會釋出憐憫關愛之心，盡一己之力，助人為本，皆因為善最樂。

但，假若情況相反，角色互調，我們自出娘胎，就是「諸根不具，窮困病苦」，究竟我們可以抱持怎樣的人生態度，好好的活下去？

開始的時候，我們都會積極面對，以正信正念，相信人定勝天，每次遇到困難，都會跟自己說：這是上天給我們的一個學習機會，難能可貴，讓我們在挑戰中成長，跨越錯誤，繼續前行。

當艱難困惑的日子沒完沒了 ......





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我們仍會安慰自己，只要活過了這些壞日子，好日子來臨的時候，我們肯定體會更深，更加感恩；還會不時勸勉自己，凡事不可能一步到位，要放輕鬆，享受成功前的每一個過程和每一次經歷。

之後呢？好日子沒到訪，壞日子仍繼續 ......

當這些所謂「學習機會」每年每月每日都頻繁密集地出現，我們就知道，此等「機會」並沒想像中的「難能可貴」，反正幾十年來，它們如影隨形，植根我們體內，成了我們的一部份，終身沒打算離開，原來自己早成了「地獄黑仔王」。

誰都會問：為何手上的劇本這麼爛？

這樣不斷藉錯敗而成長的人生，令人厭倦。我們開始抱怨、開始意志消沈、開始懷疑人生 ...... 這個角色，可以罷演嗎？演的累、看的也膩！

套用幾句老話：順其自然！累，就休息吧! 接受自己的不足，不要勉強！





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請勿誤會我高姿態，隔岸觀火說空話，實情此時此刻，我要面對的困難，真箇罄竹難書；但既然已經焦頭額爛，也得停下來止止血，繼續衝，只會繼續踩地雷，何苦？

不安的時候，暫且讓自己用自己的方法沉淪，只有徹底的沉淪，才可以重生。

世界已不一樣，世事世人亦變得陌生，對過去的恐懼，對未來的迷惘，無力感強化了不定的心，焦慮成了日常，負能量牽引壞情緒，苦了自己苦了身邊人。

看得懂看得透，前路就知道怎樣走，我們都是到此一遊的過客，都是特約臨時演員，早晚要回老家，不要太認真不必太入戲！

雖說劇本早定，作為演員，我們自由自主，有權辭演，或臨場「爆肚唔跟稿」，興之所至，把這個鐵石心腸的黑劇本修改一下，加點溫柔加點愛，世界未必因此而轉變，但我們的心境已然不一樣。





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