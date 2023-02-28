疫情過後，生活逐漸復常，市民作出報復性消費，恢復疫情前飲飲食食和參與各式各樣娛樂享受，喜歡睇電影的，會連續觀看幾部電影，也會同一部電影看兩次，令電影票房激增，連連創新票房紀錄。

各國出入境限制放寬，令出外旅遊人數激增，而重新出外參加世界各地馬拉松比賽的跑手，也恢復疫情前的熱誠，可惜某方面，未能配合疫情後的新常態，就是航空公司人手不足，來往世界各地的飛機航班，數量未能跟上乘客所需，故此機票價格大幅上調，尤其是去歐美的長途機票，價錢比得上疫情前的旅行團團費。今天收到消息，明天開始放寬口罩令，將會吸引更多外地遊客來港旅遊，我們出外旅遊回程的機位，將會更為緊張，票價難以下調。

示意圖(圖片來源：UNSPLASH)

筆者於疫情後帶領出外參賽的第一場比賽是去年11月富士山馬拉松比賽六天團，當時旅行社從航空公司取得的機票要七千多元，加上食、住及旅遊等等，費用接近兩萬元，故決定把機票和團費分開，讓參加者可以自行購買機票，也可讓客人以飛行哩數換機票參加比賽團。後來旅行社向廉航申請團體機票，也要四千多元，但總算是最便宜了，而且去東京也是四個多小時左右，參加者也不介意，這樣才省回三千多元。

示意圖(圖片來源：UNSPLASH)

筆者於疫情後帶領出外參賽的下一團，將於兩星期後便出發，前往以色列參加耶路撒冷馬拉松比賽。筆者曾經兩次帶領耶路撒冷團，兩次都是乘搭以色列航空直飛以色列，但以色列航空，至今仍未恢復和香港的航班，我們要改乘土耳其航空，轉機往以色列。但土耳其航空的稅項較貴，所以我們要付較貴的機票價錢，也因需要轉機而要浪費更多時間。

筆者今年還有幾個要乘搭長途飛機的馬拉松比賽團，包括七月份的澳洲黃金海岸馬拉松、九月份法國的波爾多酒莊馬拉松、德國的柏林馬拉松及十一月份的希臘雅典馬拉松，若這些馬拉松團機票，也要承受這海鮮價的話，真的是難到我們了。幸好筆者認識一位開辦旅行社的多年好友，他和航空公司有很深厚的交情，可以為我們這些機票和航空公司商討，現正在逐一辦理中，希望能夠見到曙光吧。

另一方面，筆者也接獲曾經舉辦汕頭第一屆國際馬拉松的汕頭市長跑協會會長邀請，組團參加他們將於今年復活節假期中，開辦第一屆汕頭濠江半馬拉松比賽，因比賽在汕頭舉行，我們將會乘搭高鐵前往參賽，高鐵價格和疫情前沒有變動，不會和機票一樣海鮮價。

可能將來要考慮多些參加國內、台灣、韓國及日本的馬拉松比賽，減少長途飛機的支出了！