我們經常說生命是一場旅程，大家有沒有想過，當我們走到人生最後時，會想留在冰冷的醫院病房離世，還是回到熟悉環境，跟親朋好友好好說再見？隨著大眾開始注重生活自主權，大家在追求依照自己意願生活的同時，又有沒有想過最後一程都可以由自己作主？筆者最近修讀完一個由香港老年學會舉辦名為「安寧在院舍」的課程，透過了解安寧服務、學習痛症和紓緩治療，希望於安老院舍貫徹實行。

隨著人口老化，晚期病患長者人數亦不斷上升，公眾對晚期病人護理服務需求亦日益增加的情況下，安寧服務開始受到關注，一般而言在不可逆轉的疾病步入晚期，及病人預期壽命一年以內，就可以被視為有晚晴照顧或安寧服務的需要。

於院舍離世 —— 醫院以外的一個道德選擇

記得幾年前於北歐考察時，在丹麥安老社區內，有著非常獨特的環境設計，種滿植物的牆身貫穿了兩個樓層，特大的落地玻璃飽覽四周翠綠景致，大廳放置著木製傢俬，猶如置身在空中花園之中。記得當時，一位年輕人正在為接受晚晴照顧的長輩彈奏結他，在和煦的日光下享受著生命最後的時光，而不是冰冷又孤寂的醫院四面牆，那時不禁感嘆 : 「原來一路好走，也可以有所選擇」。

院舍安寧服務在世界各地已成為趨勢，甚至是一個道德選擇（Moral choice）。英國國民保健署（National Health Service）更把晚晴照顧納入國家行動框架，希望了解晚期病人的需要提供支援，透過地區性醫療資源配套，讓每個照顧個案也能在臨終的階段有最佳和貫徹的體驗。

反觀香港，安寧服務對與大眾來說仍然是個非常新的理念。有研究指出，居住於院舍中長者有28.8%表示希望院舍能成為醫院以外的一個離世地點。另一個研究亦顯示有接近35% 的長者希望能在院舍離世。但是，實際上能在安老院舍離世的案例並不多，其實這跟香港現時法例及院舍配套有著莫大的關係，在現時香港《死因裁判官條例》下，除領有護養院牌照的護理院舍可由註冊醫生證實院友死亡外，大部分安老院舍都必須向死因裁判官報告，因而涉及複雜的裁判程序，引致即使院舍長者意願是希望在院舍離世，但院舍都會因為避免死因裁判官程序，而在長者生命表徵出現危險時直接把他送院，加上現時院舍缺乏臨終照顧的硬件配套及相關的臨床經驗，令安寧服務在安老院舍難以普遍推行。

院舍安寧服務在世界各地已成為趨勢，在丹麥安老社區內，

透過環境設計令長輩能在舒適的環境下享受生命最後的時光。

賽馬會安寧頌計劃 : 推動臨終服務的先驅

這個「安寧在院舍」計劃獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，為居於院舍內患有末期病患的院友提供紓緩及臨終照顧服務，讓他們美滿地走完人生旅程，並積極提供培訓以提高醫社專業人員、前線人員能力。截至2021年12月，「安寧頌」已為超過3,200名晚期病人和8,400名家屬照顧者提供服務，培訓了30,000多名專業人員和3,400名義工，亦有220,000多 名巿民通過計劃的公眾教育活動獲得了安寧照顧的知識。

https://www.hkmj.org/abstracts/v24n1/63.htm

「賽馬會安寧頌」計劃在疫情下有效支援晚期病患者2022.7.8

「安寧在院舍計劃」的推行能紓緩晚期病患院友的身體及情緒徵狀，並能減低臨終階段因反覆出入醫院所帶來的折騰。於未來三年，香港老年學會將會繼續擴展其計劃至更多安老院舍，讓更多院舍長者受惠。

賽馬會安寧頌推出「晚晴照顧手冊」，

幫助病患及家屬了解離世意願，預早計劃自己的臨終安排

（圖片來源 : 賽馬會安寧頌 | 晚晴照顧手冊）

院舍配套與服務配合 助長輩在安老院走到最後

筆者希望「安寧在院舍計劃」能於未來在更多不同類型的安老院實踐執行。作為院舍營運者，我們的責任除了在長輩晚年提供適切的護理外，更重要是陪伴他們渡過晚年的不同階段，當中包括臨終階段。

而要把安寧服務在院舍推行，筆者認為院舍必須由硬件配套及服務加以配合，例如首先於現有院舍住客中找出屬於臨終照顧的長者，了解長者的離世意願，同時提供適切的痛症紓緩、藥物支援與心靈上的關顧。更要成立專責照顧臨終住客的跨專業團隊，包括院長、護士、社工、職業治療師、物理治療師、營養師、護理員以至廚師等，透過跨門溝通密切注意長者生活晚期身體症狀及需要，從而調整不同的護理計劃，並讓長輩與家人更了解不同病情會經過的過程，為臨終作心理準備。

最後當進入生命倒數時刻，安排入住安老院設置的「安寧房間」，由計劃醫護團隊及院舍職員貼身照顧，親友可全程陪伴在旁，陪伴他們走完人生最後旅程。最後，院舍更要為住客及家屬進行更多關於晚晴教育，讓長者及家屬了解這個選擇。

安寧照顧服務的推行，帶給了我們生命的反思 : 當生命到晚期時候，我們選擇的是長度還是深度？期望未來每位長輩都能於人生的最後階段有所選擇，讓最後一程自己作主，好好說再見！

有效的溝通在整個安寧照顧上擔當著重要的角色，涉及到病人家屬及照顧團隊

（圖片來源 : 賽馬會安寧頌 | 心靈概念）