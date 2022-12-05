阿齊一覺醒來便打來找我，「Oscar，我的右手突然間不舉了，大件事了，我是不是中風是不突然發現手腳麻痺，是中風了嗎？」阿齊，一位剛剛30歲的男性，慌慌張張，一大清早便打電話來作一番「線上」問診。

當與阿齊這位患者進行仔細詢問後，首先排除了不是「泌尿科」的問題，也不是中風，也不應該是肩膊的問題，便安排中午前為他作徹底的臨床檢查後，除了左手部下垂及手指頭無法伸張開之外，其他的上肢力量皆是完好的，下肢力量也屬正常，臉部沒有歪斜病徵，也沒有頭痛或頭暈的狀況，不是中風，臨床診斷為「左側橈神經麻痺」。

而且阿齊這位標準球迷每天固定小酌一番，世界盃期間，更是放縱，不下數便把手臂枕在頭下面，在沙發上呼呼大睡，這個的姿勢維持一整晚。昨晚更是左手搭在沙發的靠背上斜躺了一個晚上。「橈神經麻痺」之所以被稱為「週末夜麻痺」，源自於國外青少年時常在週末夜狂歡後，錯誤地倚靠沙發上或胡亂躺在地上而發生的。

橈神經麻痺經常發生在喝醉酒或吃安眠藥的深層睡眠後，一覺醒來發現一隻手垂下來，手指頭及手腕無法抬起，通常是因為維持一個姿勢太久沒有挪動，使橈神經受到不當的擠壓。另外，橈神經也容易在腋下的部位受傷，常見原因與腋下拐杖使用不當有關。橈神經麻痺的典型症狀是腕垂症（wrist drop），手腕無法翹起來，而手指頭也無法伸直。橈神經所行徑的路徑相當的長，症狀會因它受傷的部位不同而有不同的肌肉受影響，如果要診斷是否為單一的橈神經麻痺，必須是其他神經所支配的運動，如手指抓握、手肘彎曲、肩部活動等是正常的。

而負責的感覺區域則是手臂的背側、手背及手指前三隻加一半無名指的背側。

很多個案都在治療前，手腕可能無力或作局部的背伸動作，但仍無法背伸自如，手部（落手掌及手背）麻痺仍舊明顯，打電腦手指不靈活、無力握物，所以為患者針灸治療，於肩貞、曲池、外關等穴位下針，配合物理治療的深層電刺激，超聲波作出局部消炎等，多在一至兩星期之間便能9成的手部功能。

診斷方面除了靠病史詢問及詳細的神經學檢查，來確認橈神經所支配的感覺運動功能有缺損外，最可靠的方法，乃是藉由神經傳導及肌電圖等生物電訊=息檢查，來定出病灶之所在。橈神經麻痺一般預後十分良好，除了少數病人可能留下一些程度不等的症狀。若僅是由單純的神經壓迫所造成，沒有併發其他結構上的問題，例如骨折，或是神經構造本身的缺損，正常進行物理治療，稍為耐心後便會自然恢復即可。