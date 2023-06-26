近年來，記憶海綿和乳膠枕頭深受大家歡迎，特別是需要額外頸部支撐的人群。枕頭的用途很多，但如果你的頸部在睡眠時或醒來後一直感覺不舒服，你可能需要換一個枕頭來承托頭頸重量，尤其是支撐頸部的位置，就算是在頸部不適好轉過後，同樣的枕頭也許只會令你不適應。所以說穿了，舊了的枕頭只能當作攬枕或者棄掉，也不要借別人的枕頭，始終每人的頸部弧線及頭頸的重量也有不同。以下是不同類型枕芯的介紹：市面上的枕頭材料及物質有哪些種類？特性如何？

常見的枕頭材質有棉花枕、羽絨枕、天然乳膠枕、記憶枕、獨立筒枕……等等，不同材料製作的枕頭支撐性與承托感都有很大差異：

要知道枕頭適不適合自己前，先來了解枕頭有哪些不同的材質與特性：

1.記憶枕

記憶枕，又稱作太空枕，貼服性良好，材質特點是慢下壓，慢回彈，能塑型成適合不同的頭頸肩曲線，但有不少的品牌主要依賴體溫而改變枕頭的形狀。

（圖片由作者提供）理論上記憶枕會較為貼服的。

早期的記憶棉較容易聚熱，且有遇熱變軟、遇冷變硬的特性，簡單來說，冬夏的時間會有所不同。現在則有冰涼感的水性記憶棉產品，有涼感效果，遇冷硬度也不會改變。

2.乳膠枕

天然乳膠具有防蟎抗菌成分，是許多過敏族群的首選，支撐度佳、服貼、透氣性好。有些還有波浪形設計（B形設計），符合不同肩頸高度。

（圖片由作者提供）

回彈力佳及柔軟的特性可以貼合肩頸與床墊間的縫隙，幫助肩頸上背部減壓，也有助血液循環更順利。

（圖片由作者提供）

缺點是乳膠的純度會影響枕頭的支撐度，純度愈低，就容易扁掉無法給予足夠支撐。購買時一定要留意天然乳膠枕頭的乳膠含量，乳膠含量一般為93-94%，不可能有100%的乳膠，因為必須加入其他物料才能成形的。天然乳膠含量達到70%以上的為B级，含量達到50%以上的為C级，達到30%以上的為D级。

3.羽絨枕、棉花枕

羽絨與棉花做的枕頭摸起來蓬鬆柔軟，躺上去就像躺在雲端的舒適感，吸濕排汗快，透氣性也極佳。出外旅行時，酒店都會用上這些枕頭。

（圖片由作者提供）

缺點是支撐性不足，躺久一點就會慢慢扁掉，睡眠時不可能隨時起床把枕頭拍拍繼續睡，頸椎也就會慢慢變形造成肩頸痠痛。

建議使用羽絨、棉花做成的枕頭，要在枕下加上適合高度的毛巾予以支撐，或同時使用兩個以上來支撐頸部較為理想。

4. 一大團白棉花獨立筒枕

獨立筒特性是貼合人體曲線，依據頸部與頭部不同的高度給予不一樣的支撐，通常會用棉花包覆獨立筒，減少頭部接觸彈簧堅硬感而不適。

（圖片由作者提供）

獨立筒枕頭有一項缺點，獨立筒彈簧外層用不織布袋子裝著。彈簧作動的同時不織布袋子之間會有輕微摩擦聲，作為枕頭距離耳朵過近，反而會有噪音干擾。



