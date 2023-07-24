「早幾天，難得有風假，和外母搓了整天的麻將，怎知頸梗肩歪了好幾天。」

只要有心，任何長時間的桌上運動，也會引起頸梗腰痛的，小心小心！

我們都知道過年過節、長假期總會有打麻將的長時間搏鬥活動，或者有些發燒友還會低頭用手機打麻將，總會弄到自己「肩頸痠痛」，嚴重的還會引起「抬不起頭」的大問題......好像又快要打風了，為了避免大家又要「忍痛」過風假，替各位羅列出三大伸展動作，預防風假後頸梗痛候群症。

伸展動作│1.頸部姿勢矯正

1. 將雙手放在後枕位置，並且將頭向前、向下推壓。

由作者提供

2. 下巴盡量靠近胸部，直到感覺頸部後方肌肉伸展開。

3. 進行動作時，頸部用少許力與雙手對抗「鬥力」。

4. 動作維持3-5秒。

這個動作能夠協助你放鬆肌肉，假設當你做完向前、向下推壓，你也可以開始嘗試側面的推壓，並且依照上述順序，安全地達到肌肉放鬆。或使用毛巾便會更容易處理。

由作者提供

伸展動作│2.雙手背後互拉

1. 將一側手臂手肘彎曲，並把手掌放在後頸

由作者提供

2. 接著另一側的手，放在背後、手肘彎曲，試著去拉放在後頸的手掌。

3. 當肩頸過度僵硬時候，或使用右手彎曲於背後，減低頸部的拉扯。

4. 雙手互拉的過程間，同時伸展胸部及頸側的肌肉。

5. 動作每側維持10-15秒。

這個動作能夠協助你改善肩部的活動能力，解決肌肉韌帶僵硬、黏連等等的情況。但要宜可易止，一旦門題改善便要停下，不要盲目進行。

伸展動作│3.毛巾矯正運動

由作者提供

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1. 如頸椎疼痛嚴重，請先由專業人士檢查，是否椎間盤有出現問題。

2. 倘若沒有，請準備一條毛巾，圍繞著後頸的位罝

3. 透過手持毛巾，把一側的頸部及下顎不舒服位置，利用毛巾朝患部向前拉，慢慢一同活動頸部。每個動作約為3-5秒，不要著急。

4. 按壓的過程間，盡量朝緊繃的患部轉動頸部，讓頸部均勻地獲得按摩及伸展緊張的肌肉。