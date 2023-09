近排很多人討論「夜市」。一個地方之夜市受歡迎與否,不會是貿貿然靠好運,那需要有周詳的計劃和對市場需求透徹的了解,才能成功。近年有頗多研究鑽研關於「夜市」這個題目,連心理學家也來湊熱鬧,想了解為甚麼人們喜歡逛夜市? 他們在乎夜市要有什麼元素? 他們的研究或許能幫助我們了解多一些,夜市若要搞得成的話,需要著眼甚麼。

台灣有學者在其研究「Leisure motives of eating out in night markets」指出,夜市若要吸引,必須帶有一種休閒(leisure)氣氛,人們入到夜市要感覺他們有很廣很多的食物菜式選擇。內地學者於2022年在Current Issues in Tourism 期刊裹發表研究,指出若夜市想吸引年輕人,那它必須要令人覺得那處食肆賣的食品很有本土特色(food authenticity),在別處沒有。他們更發現,具本土特色的食品是決定遊客下次會否有意欲再回頭的關鍵。另外,若夜市形成了一個檔主/店主會向遊客索價過高的名聲,那將會令人卻步。

又,夜市除了食肆外,還會有售賣時裝和其他商品的小店。台灣學者在2021年Journal of Retailing and Consumer Services 期刊裹頭指出,原來,夜市是一個容易令人會有衝動購物(impulsive buying)的地方,皆因食物和貨物相對便宜,熱鬧的氣氛也會令有想買就買的衝動。若店主表現得熱情和熱心,而且明白到顧客的需要,那人們那股購物的衝動,就會令他們必買無疑。

在硏究夜市這個課題上,有學者比較關注住在夜市附近的居民之心理健康。有些居民原來對忽然有大量外來遊客在夜間湧入社區,會感到負面和不安,他們會非常關注區內的安全和舒適度問題。

綜合各方研究所得,一個地方要搞旺一個夜市,要考慮和管理的層次很多,要監管店舖不能讓店主因欺騙遊客而壞了聲明,又要打造有特色的元素和塑造很休閒的氣氛,更要在「諗橋」向遊客和本地人宣傳來逛夜市之餘,亦要同時兼顧附近居民的關注點和不滿情緒。要把這幾方面的stakeholders(相關持份者)都處理得妥善,那個夜市才有成功的條件,真的不是那麼簡單呢!