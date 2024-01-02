今年聖誕時節，只要請兩三日假，就可以有一連十日的長假期，對在職人士來說，這個「請三放十」的2023年請假攻略，是不能錯過的安排。但快樂總是不知時日過，美好的十日假話咁易眨下眼就瞬間即逝，對在職人士來説，放完聖誕新年假，最不想的事情是甚麼呢？就是 要．返．工！

不知大家有沒有試過這樣的經驗：放假到最後一天，一想起翌日要告別 「自然醒」、一早就要爬出被窩、再拖著未太瞓醒的身驅去經歷塞車／迫車、在公司起碼直踩八個鐘、然後拖著一副累不堪言的身驅回家......想到這個景象，心情就已經down down地和blue blue地了。如果閣下有這種心情，我必須要告訴你，You are not alone！在香港、甚至全世界，有很多人都有同樣經歷，甚至暗瓦底曾有「如果可回到假期第一日就好了」的幻想。

放完大假，很多人在假期結束前的幾天又或上班頭幾天都會經歷 Post-Holiday Syndrome（假後症候群），症狀包括：疲倦、身體比平時無力、易怒、易忟憎、睡眠品質變差、失眠、沒有胃口、甚至覺得腰酸骨痛、心跳加速，焦慮等，有些人甚至經歷長假後會情緒低落，那是Post-Holiday Blues（假期憂鬱）。

有Post-Holiday Syndrome或Post-Holiday Blues，那是可理解的，從心理學角度去解釋，一個人在放假時完全放鬆、又或開心到極點，然後一回到工作狀態，就像要打仗般，落差那麼大，心情一下子是很難馬上適應和調整過來的。

生理上，有些人在假期中與家人和朋友聯誼比較多，聖誕大餐、自助餐、打邊爐等在假期的幾天內密集地、濃縮地進行，大吃大喝會導致血糖不穩，再加上假期可能比平常夜睡，生理時鐘紊亂，若還欠缺運動的話，情緒反而容易會因此而起伏不定。

假後症候群不屬於精神病患，它是處境（situational）引起的心理狀態，一般人返回工作崗位幾天，調節、適應好就能把它趕走。若想加速改善假後症候群，以下幾招可幫手：

1）充足睡眠；

2）多做運動（即使簡單的20-30分鐘拉筋，也是有幫助的）；

3）少食糖份高的食物（要把血糖調教至穩定水平）；

4）著手計劃下一次的假期（把思維聚焦在對將來的期待、而非對過去的懷緬）；

5）把思維聚焦再放近一點，為自己安排一下最近周末的節目或聚會，令自己在可看得見的短期時間內有所期待。



