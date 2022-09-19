已經50歲的楊女士，在兩個月前，發現乳房一側長出許多小疹子，並沒有甚麼感覺，以為由於天氣翳焗，毛孔閉塞，況且一向有濕疹問題，所以就沒太當回事，只是看著不舒服。

過了大概3個星期，這些小疹子開始有感覺，老是瘙癢，起初以為內衣不合適，就換了一批，沒想到換了以後，還是瘙癢。

後來，自行買了藥膏，塗了一段時間，也沒甚麼效果。

不知道在甚麼時候，疹子當中有一些潰破，甚至發生了糜爛樣的損傷，瘙癢的感覺也愈加強烈。

在感覺到情況愈加嚴重，楊女士開始感到不安，並馬上求診。

經詳細診斷後，我安排楊女士，作病理檢查。

楊女士問：「何解要做檢查？」

我答：「你的情況可能是乳房濕疹樣癌。」

楊女士一聽是癌，就更加的慌了，一直都以為是濕疹，沒想過可能會是個癌。

病理檢查報告：確診乳房濕疹樣癌。

慶幸的是楊女士的情況還算良好，處於早期階段，及時進行治療，效果不會太差。

在鼓勵之下，楊女士的情緒和心態也有所改變，配合治療後，楊女士的情況還真是很不錯。

楊女士問：「乳房濕疹樣癌到底與濕疹有何區別？」

（圖片來源：istock）

我答：「一.誘病原因不同

濕疹的誘病原因比較多，可受到：風、濕，熱和情緒等因素刺激，主要是濕疹屬於氣血和臟腑功能失調而產生過敏後的一種結果，有的人氣血較差，較為容易產生敏感，在受到內、外病邪刺激後，也就容易引起濕疹。

簡單而言，濕疹比較容易受到：

1.氣候，食物：如海鮮、辛辣、酒類等。

2.化學物質：如清潔用品或衣服物料。

3.刺激性食物：如調味和防腐劑等。

4.情緒不穩、過勞和壓力等。

都有可能導致濕疹病發，而濕疹也分多種類型，任何年齡群體都有可能發生。

乳房濕疹樣癌，只會發生在乳房，它的誘發因素，大多與臟腑失調而令皮膚受到外邪（炎症或者癌細胞）侵犯有關，與過敏反應是不同的概念。

二.症狀不同

由於人體經絡是左右對稱的，所以濕疹的發生，大多是對稱的，不太容易出現乳房一側有濕疹表現。而乳房濕疹樣癌，就比較容易發生一側有濕疹表現。

出現濕疹後，多見有瘙癢現象，經治療後，表皮疹子會有所改善，瘙癢感覺也會逐漸消失。

乳房濕疹樣癌，普通治療後，不會見好轉，甚至隨著時間的累積，出現的異常症狀愈來愈多，比如說乳房皮膚有潰爛現象，還會發紅、發熱。

除此之外，當病情逐漸嚴重，還會出現乳房局部凹陷，或者硬化以及腫塊，以及乳頭無故有溢液，這些症狀，都有可能與乳房濕疹樣癌有關。

三.發生年齡群體不同

濕疹一般沒有年齡限制，任何人都有可能發生，包括：嬰幼兒。而乳房濕疹，容易發生在青春期以及哺乳期女性身上。

乳房濕疹樣癌，多見發生在大約50歲左右人群身上，如果已經踏入此年齡群，發現乳房有很多疹子，且瘙癢難耐，還是應該及早就醫。」

楊女士續問：「譚博，我應怎樣處理，防止復發呢？」

我答：「好好地調理身體。試想像，若果臓腑與氣血功能良好，根本就不會發生癌變。仲使巳發病，還是可以及時把身體調理好，以防復發。中醫強調，正氣存內，邪不可干。」

楊女士問：「應該怎樣辦？」

我答：「保持針灸治療。

針刺：乳根、膻中和曲池等宂，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次1療程。」

楊女士說：「我覺得皮膚的疹子也不再瘙癢了。」

我點頭微笑。