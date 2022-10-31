Ella今年27歲，是一名銷售人員，平時經常需要見客戶。但有個事情讓她很不自信，就是她的額頭、臉頰和肚子上有很多米粒大小的黑斑和黑痣，仿如星星點點的散落皮膚上。經朋友介紹下，到來診所求診。

到診時發現，Ella皮膚的黑斑和黑痣，有的差不多有1厘米大，並不是普通的色素痣，經詳細診斷和進一步檢查後發現，Ella皮膚上的黑斑和黑痣，其實是老人斑。

Ella深感不安，並問道：「譚博，老人斑不是老年人才長的嗎？我這麼年輕，怎麼也會長老年斑呢？」

我答：「老人斑的醫學名稱為『脂溢性角化』，是很常見的良性皮膚腫瘤，跟肺脾兩虛、肝腎陰虛、氣血虛弱、氣滯血瘀和角質形成細胞增生有關。

老人斑通常表現為淡褐色的扁平丘疹或斑疹，表面光滑或者有點像乳頭瘤，好發於頭部、臉部、手臂、手背和軀幹等部位。隨著年齡的增長，臟腑與氣血功能衰退，老年斑的數量會逐漸變多，顏色也會逐漸加深。

亞洲老人手上的老年斑。它們是棕色、灰色或黑色的斑點，也稱為肝斑、老年斑或太陽斑。」

Ella續問：「我常常以為最少都過了40歲才算老，為甚麼有人年紀輕輕就長了老人斑，有的卻乾乾淨淨？」

我答：「這個跟臟腑和氣血功能有關，簡單來說，就是臟腑與氣血失調而令皮膚局部黑色素過多的結果。另外，紫外線照射、皮膚炎症和皮膚老化都會加速黑色素的生成。

1. 肺氣虛：呼吸系統長期病患，如：鼻敏感、氣管敏感、哮喘和抽煙等，都會導致肺氣虛，肺主皮毛，故肺差皮膚一定出事。

2. 脾虛：飲食不健康，不定時，不定量，暴食，偏食或嗜食煎炸、辛辣、甜食、奶類、澱粉、肥甘厚味等，都會令脾胃過度負荷而出現脾虛。

3. 氣虛、氣滯：久坐、久臥和缺乏活動等都會令體內循環欠佳，久之，氣滯血瘀，經絡堵塞，斑、紋湧現。

4. 肝鬱：情緒不穩、睡眠欠佳或不足、長期壓力等令肝氣鬱結，經絡受阻，斑、紋的出現相對小事，隨時肝病、內分泌系統疾病和婦科病都找上門。

《當男人變愛時》劇照

簡單而言，臟腑、氣血失調和不良生活習慣會加速皮膚的老化，導致黑色素和自由基無法正常地代謝。當經絡堵塞，皮膚裏積聚了太多的黑色素，就容易年紀輕輕長出老人斑了。

而且，老人斑有明顯的家族遺傳傾向，如果本身有老人斑家族史，又不注意臟腑、氣血調理和合理的生活習慣，老人斑的發生年齡就會提前，甚至20歲左右就開始長老人斑了。」

Ella緊張地問：「你可以怎樣幫助我？」

我答：「治標：經絡系統暢通，治本：平衡臟腑與氣血功能⋯⋯」

Ella急著道：「我希望標本兼治。」

我答：「得，針灸治療。

針刺：印堂、血海和關元等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，七次一療程。」

Ella 績：「老人斑會致命嗎？」

我答：「一般來說，老人斑不會致命，只是代表身體處於衰退狀態，但如果老人斑在短時間內大量、廣泛地出現，或者發現老人斑高出皮膚表面，摸起來偏硬，或有瘙癢、脫屑或出血等異常症狀，就要重視起來，及時求診並接受治療。」

Ella 問：「網傳用生薑、大蒜、醋，可信嗎？」

我答：「這些偏方都沒有科學依據。

對於一些表面有結痂或呈乳頭瘤狀的老人斑來說，由於其表層的黏著性並不強，塗抹上述這幾種東西的時候，可能會使老人斑出現部分脫皮的情況，但並不代表有治療效果，因為表層脫落後還會繼續再生。

而且生薑、大蒜和醋都具有一定的刺激性，直接塗抹在皮膚上，可能會刺激皮膚，進而引起皮膚發紅、瘙癢、疼痛、長紅斑、水皰、糜爛或過敏等不適症狀。」

Ella再問：「用紅黴素軟膏可以嗎？網傳皮膚長老人斑可以塗點紅黴素軟膏，有助於老年斑的消退。」

我答：「紅黴素軟膏屬於抗生素類藥物，不能長期使用。而且，一般來說，紅黴素軟膏適用於毛囊炎、倒刺、凍瘡、唇瘡和痔瘡等皮膚有感染的情況，老人斑屬於良性腫瘤，所以不對症。」

Ella 點著頭說：「好彩先問你，才不致亂來，否則搞個禍出來。」