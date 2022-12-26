劉女士從事教育工作，近一年來她發現自己身體出現了異常，手指頭明顯變粗，腰、腿疼也總是不見好轉，遂來求診。

我替劉女士把脈時看到她的手，發現手指頭有些腫脹，是杵狀指，可能與肺部疾病有關。 結合四診，肺腎虧虛，肝鬱脾虛，開出化驗單，經過檢查，發現她肺部有一個兩公分的腫瘤，被診斷為肺癌。

幸好發現得早，劉女士配合治療，目前已經康復，只需作針灸和內服中藥保健治療。

劉女士問：「譚博士，當日你一看我手指腫就馬上驚覺我身體出事，否則，再下去可能連性命難保。我知道，體內一旦有了癌症，身體也會發出求救信號，你看手指就能預測肺癌，原因何在呢？」

我答：「你當時出現杵狀指，是由於機體長期缺氧導致末端肢體毛細血管擴張，引起的肢端肥大。

臨床上，手指末端或腳趾末端呈鼓槌狀，稱為杵狀指。 肺癌患者由於腫塊壓迫氣道、血管，機體就會出現慢性缺氧，時間長了就可能引發杵狀指。

從中醫角度來看，因腫瘤壓迫，令經絡堵塞所致。 肺朝百脈，肺臟出現佔位性病變，所以百脈皆塞，引致手指頭和足趾頭因堵塞而缺血、缺氧，所以便會出現腫脹狀態。

除了杵狀指外，肺癌還會有持續刺激性乾咳、胸悶胸痛、呼吸困難、痰中帶血，以及因氣血虧虛引起的消瘦、陰虛導致發熱等症狀，若有以上徵狀，一定要提高警惕。 」

劉女士續問：「身體還會有甚麼暗示正處於重病狀態呢？」

（圖片來源：UNSPLASH）

我答：「身體上的某些異常表現，或許是癌症在作祟，尤其是一些不明原因的身體異常，要警惕疾病的可能性。

1. 手指關節疼痛（經絡堵塞、不通則痛）

肺癌來臨之後，會分泌一些因子刺激關節出現疼痛症狀。 很多人手指關節疼痛，會誤以為是關節炎。

但關節炎和肺癌引發的疼痛不同，肺癌引發的疼痛一般是持續性的，關節炎引發的關節疼痛會減輕或消失。

2. 指甲出現黑線

指甲上出現黑線，可能是肝鬱、血瘀、皮膚病、外傷、甲母質痣或惡性黑色素瘤在作祟。 前五種誘因不可怕，要警惕的是惡性黑色素瘤，這是一種惡性皮膚癌，預後並不理想，因此一定要盡快排查。 」

劉女士看看自己的指頭，並問：「指甲上有月牙，那月牙代表甚麼呢？」

我答：「月牙其實就是新的指甲，有的人看起來沒有月牙，其實只是藏起來看不見罷了。一般月牙的多少、大小都是相對固定的，如果發現月牙短時間內忽大忽小，要警惕是甲狀腺出了問題。另外，指頭色澤紅潤，月牙明顯，代表氣血好，若果指頭灰白無華或色喑瘀無華，那就要注意身體健康啦。

肝主爪，肺主皮、毛，故指甲上的一些異常，也可能是疾病的暗示。

1.指甲變黃變厚

如果發現指甲變黃、變厚，可能是肝熱、肺燥、黃甲綜合徵、呼吸系統疾病、淋巴水腫或糖尿病等。

2.指甲內陷

心主血，肺朝百脈，指甲上出現線形凹陷，要警惕是心血管疾病、糖尿病、缺鋅或者肺炎等疾病引發的。

3.匙狀甲

中間凹陷像茶匙狀，就是匙狀甲，匙狀甲可能是肝髒病變、甲狀腺功能減退、心髒病以及缺鐵性貧血導致的。

4.指甲脫離

指甲脫離甲床，並呈現不透明樣式，要警惕是銀屑病、甲狀腺功能異常等疾病導致的。 」

劉女士點頭說：「手部上的某些異常，除了影響外觀，還可能是癌症或者疾病發出的信號，日常實在要多留心，一旦發現異常儘早找你求醫，免得延誤病情。現在可以怎樣幫我防止肺癌復發？」

我答：「針灸。

針刺：肺俞、膈俞和中府等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，七次1療程。 」

劉女士點頭微笑。