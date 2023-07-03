剛剛過完端午佳節，大家還在談論糭子的美味與瘋狂食量，Helen 竟突然大叫被糭子害苦了，我們不禁瞪著她，問過究竟。

Helen 娓娓道來：「今年雨水特別豐盛，所以經常手腫腳腫，一年一度端午節，素來喜歡吃糯米的我，當然乘機吃吃糭子，怎料，才吃了一隻，當晚便手肘痛，痛得切夜難眠。翌日，手肘與前臂皆見疼痛，屈伸不利。曾嘗試外貼止痛膠布，弄得皮膚發紅發癢但疼痛不減，外塗跌打藥酒，亦未能緩解症狀。今次見到譚博士，也要勞煩你幫我看看。究竟我發生甚麼事？才吃個糭子就發病。」

經詳細診斷後，我答：「你患上網球肘。」

Helen續：「我沒有打網球呀。」

我答：「網球肘大多是因過度使用手腕而造成手肘外側肌腱炎，亦有可能是手肘外側韌帶撕裂傷、軟骨損傷或神經受到壓迫所造成。從中醫角度來看，導致網球肘的主要原因如下。

1、寒濕侵襲型：由於感受風寒之邪，導致肘關節疼痛，遇寒則盛、得溫則減。

2、氣滯血瘀型：肘關節疼痛以刺痛為主，局部有明顯痛點。

3、氣血虛弱型：主要表現為肘關節疼痛，伴四肢乏力、氣短等全身症狀。

4、肝腎虧損：肝主筋、腎主骨，肝腎不足，筋骨容易出現疼痛或結構變形，除了肘關節不適外，也可見腰酸腿軟、頸椎病、脊柱側彎或膝關節變形等。 」

Helen 問：「可以怎樣處理呢？」

我答：「針灸治療。

針刺：手五里，小海，曲池等穴，佐以艾灸，留針二十分鐘，隔日一次，七次為一療程，便可有效達到驅風濕、強筋骨、化瘀止痛的效果。

平素保養：生活起居方面，體質虛弱者要避免肘關節過度勞累，防止寒冷潮濕的刺激，避免肘關節吹風，避免過量負重，選擇適當的方式鍛鍊關節功能。當肘關節出現疼痛或外傷後要及時治療，防止遷延不癒演變成慢性勞損，日久形成網球肘和結構變型。 」

Helen 續：「我吃糭子後發病，這兩件事有關聯嗎？」

我答：「有。你的症狀是氣滯血瘀型的網球肘，糭子主要材料是糯米，糯米黏膩難消化，容易影響脾胃功能和出現飽、脹、滯的情況，也會造成氣滯和血瘀，這些都是你網球肘的導火線。」

Helen 哭著臉說：「那我豈不是以後也不能吃糯米食品？」

我答：「也不必太灰，不是以後也不能吃，只是有條件⋯⋯」

Helen 急不及待追問：「甚麼條件？」

我答：「提升脾胃功能，強化了消化系統，不單有助消化與吸收，還避免積、脹、滯的出現。」

Helen 續問：「怎樣可以提升脾胃功能？」

我答：「針灸可以一併處理，平時多吃淮山亦有幫助。」

Helen 說：「那就安心了！」