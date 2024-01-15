  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
作者
譚莉英

15/01/2024

英王查理斯「香腸手指」惹關注！揭英國人水腫問題嚴重！中醫︰因3內臟過虛！一方法可解決

#中醫 #英國 #水腫 #伊莉莎白二世 #肝虛 #英女王 #脾虛 #泌尿系統 #香腸手指 #腸胃肝臟科 #腎或泌尿科 #英王 #腎虛 #查理斯 #經絡 #針灸 #濕重
  • 收藏文章

　　英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）離世，由她74歲的長子查理斯繼任成為英國國王。近日他現身時，民眾發現他手指出現嚴重水腫，每隻手指都腫脹得像「香腸」，除了引起熱議，還擔心其身體健康出現警號。畢竟，英女王離世前，同樣出現腳腫與發黑的情況，所以當網上瘋傳查理斯的手指照片，不少網民發現他的手指出現水腫，都擔心他的健康出現問題。

 

　　根據英國《每日郵報》報道指出，其實查理斯已深受水腫困擾多年，2012年前往澳洲時，甚至自嘲那是「香腸手指」。

 

　　該報道刊登後，一眾網友紛紛詢問從傳統中醫角度的看法，在此跟大家分享。

 

　　遊走英國一段時間，發現英國人出現水腫問題，其實很普遍，緣於肝、脾、腎虛。

 

　　《黃帝內經》指出，「諸濕腫滿，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下屬膀胱，水精四布，五經並行。」簡單來說，就是水濕浸漬堆積於經絡、關節和肌膚，導致局部組織尤其是四肢因充水而浮腫，於是「香腸手指」就出現了。

 

　　簡單而言，濕重堵塞經絡、關節和皮膚，因而得病。而導致濕重的原因如下。

 

1. 脾虛：脾是後天之本，氣血生成的基地，也是營養物質的物流樞紐，同時主管肌肉和四肢。

 

　　若果脾虛，不單影響人體氣血的生成，還波及營養物質的運送、水液的代謝，於是乎就會出現水腫。而水腫的位置，因為脾管轄的範圍下，也會出現在肌肉和四肢。以英國人嗜凍飲與炸品的飲食習慣，加上天氣屬寒濕，水土寒氣重，皆敗壞脾胃之陽氣。故此，想脾胃強健都幾難。

 

2. 肝腎兩虛：腎臟管轄泌尿系統，即排水閥控，若腎虛，體內水液排放必定出現異常。

 

　　肝腎同源，皆為先天之本，同造氣血。若果腎虛，一定波及肝脏。肝主管筋（關節），其華（反影）在爪（手指與足趾）。所以當肝脏出事，水腫自然出現在手指與足趾關節。致於肝腎兩虛的原因，不外乎嗜酒、情緒不穩、長期壓力、睡眠質素欠佳、年老體衰和慢性疾病等。

 

　　其實，現今很多人因為長期壓力、勞累過度、熬夜、情緒不穩、年齡增長等，漸漸地，血液變得黏稠，體循環變弱，血管的血流速度過於緩慢，形成滯流，阻礙氣血運行，導致經絡堵塞，組織供氧不足，血管中代謝積累過多，該處筋肉腫脹、色素沉著、鬆弛無力、浮腫，就會導致各式各樣如「香腸手指」型水腫和瘀塞出現。要處理，其實只要通經絡、提升陽氣和補益肝、脾、腎，便可以解決問題。

 

處理辦法：針灸。

 

針刺：肝俞、脾俞、腎俞和三陰交等穴，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日1次，便可針到病除

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
Call Me Doctor
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk