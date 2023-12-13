剛過去的星期二我機構舉行了周年大會，會上有位家長說他有看我的專欄，知道我最近有探討精神健康專題，所以跟我談到他的經歷，並特別希望我可以分享他的故事，以幫助其他人。

家長既是父親，也是丈夫、兒子。他有正當職業，工作繁重，有時要通宵達旦。忙碌的原因跟很多香港人一樣，因為要養妻活兒，亦要供樓、養車。

（由作者提供）

縱然疲倦，但還叫風平浪靜的生活在2017年時迎來改變⋯⋯當時他任職的公司有重大的人事變動，原本融洽的工作環境變得不再一樣。由於他沒有適當解決問題或舒緩壓力的途徑，又沒有跟人傾訴，自己鑽進了死胡同，最後身體開始承受不住，失眠、體重驟降等健康問題開始出現。雪上加霜的是他本身患有濕疹，情緒上的困擾令他的濕疹愈發嚴重。當時他滿身傷口，發炎不止，五星期內兩住醫院，需要靠靜脈注射類固醇及抗生素才能控制皮膚感染的情況。當時他連基本個人生活與家庭運作也維持不了。

出院後他明白到需要積極面對健康問題，不能諱疾忌醫。在他太太的鼓勵下決定向精神科醫生求助，最後醫生診斷他患有中度抑鬱症及焦慮症。除了處方藥物外，醫生亦啟發他建立一些良好的生活節奏，他叮囑我跟大家分享他試過並有效的方向。

準時食藥 — 很多人疑惑：想不通而已，為甚麼要吃藥？他比喻有些人天生不能分泌足夠所謂開心荷爾蒙 - 安多酚，會需要口服補充。所以抑鬱症要食藥也不難理解，而且若吞食兩粒藥丸能夠解決問題，何樂而不為？很多情緒病患者以為自己情緒好了就自行減藥，但其實跟我們食抗生素一樣，需要完成整個療程，否則情緒病復發時，只會來得更嚴重，何必前功盡棄、讓一切重蹈覆轍？

堅持運動 — 帶氧運動能為人體製造安多酚，而安多酚主要幫助人處理壓力和減輕疼痛感。除了跑步、游泳，有時他會在公園裏跟孩子跑跑跳跳出一身汗，為身體製造安多酚。他更分享他媽媽已經七十多歲，家住四樓，運動模式非常簡單，就是每天兩次外出不坐電梯但行樓梯，加上戶外散步，以她的年齡而言其實已相當足夠。

正念冥想 — 每日花十五分鐘靜坐，集中聽自己的呼吸聲。他說一開始時覺得很不習慣，但經過一個星期培養習慣，便開始適應；兩三星期後，他便開始感覺自如。就算有時會睡著，他覺得亦未嘗不可，當作給自己一個休息的時間。

分散注意力 —上班、教孩子做功課、看電影等都能夠讓我們增加外在刺激，從而減少胡思亂想的時間及可能性。他更感悟，不去想也不一定是阿Q精神，問題本來就不一定有解決方法，強求也是徒勞。

他認為自己到現在尚未完全康復，仍然需要每天食藥，但如果他不向其他人提起的話，其他人不會知道。即使他跟朋友說了，他們也不什理解。他寄語生病不能避免，但當你積極面對精神問題，遵從醫生吩咐，建立生活規律，其實跟近視、高血壓等生理疾病一樣，病情可以得到控制，並重新掌握我們的人生。