「小腿腫了。這是水腫嗎？」Nicole問。

「通常我們檢查水腫位置，會用拇指或食指按壓，看看皮膚有沒有回彈。」我一邊檢查，一邊說︰「有一點呢。還有點脹，就好似吹脹了的汽球。」

「即是甚麼？是不是心臟有問題？」Nicole急問。

「你的情況是水腫有一點，氣脹也有一點。皮膚腫脹的，如吹脹了的汽球，這就是氣不通、積滯。另一方面就是水液停滯，就是水腫。氣不通要行氣，濕滯則要利水袪濕。話如回來，為甚麼會氣和水液不通呢？說到底也是脾胃虛弱。

脾其中一個功能為運化水濕。食物經胃受納和處理，變成水穀精微，當中的水液會由脾上輸於肺，經肺的宣發肅降送達全身；而另一部分的水液則會下達於腎及膀胱，化為尿液排出體外。

所以另一個負責水液代謝的是腎。中醫角度，腎主水，通過氣化作用，腎陽把有用的津液輸佈全身，同時把污水，即體內代謝應用後的濁液，排出體外。若腎陽不足，不能有效把污水排掉，則位積聚於體內。水往下流，下肢距離心最遠，陽氣最難達至邊疆，所以下肢往往是水腫最先發生的地方。」我說。

「那怎麼辦？嚴重嗎？」Nicole問。

「這發生也不久。先處方中藥，藥後早點入睡，讓好氣血，大便暢通反映垃圾能排掉。這樣水腫會消失。」我說。

「飲食方面要注意甚麼？」Nicole再問。

「當然以不傷害脾胃為大原則。生冷、凍飲必須暫停。另外可以吃一些健脾補腎的食物如圓肉、杞子和栗子。圓肉，即龍眼肉，性溫、甘，入心、脾經，有補益心脾，養血安神的功效。杞子，正式名稱為枸杞子，性平、味甘，入肝、腎經，能養肝明目，補腎益精。栗子性溫、味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾，補腎強筋，活血止血。這些材料可以加雞腳煲湯。雞腳，因其性平、味甘；能強筋健骨、潤澤肌膚，更能消水腫。」我說。

「全家都能喝？」Nicole問。

「小雪到了，是時候進補一下。冬天要早點睡才能養好腎。這款湯水健脾益腎，又能袪濕和安神，十分適合近日有點涼意又間中下雨的日子。」我說。

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