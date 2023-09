「據聞又打風了。」Tracy說。

「處暑到了。處有『止』的意思,處暑,則『暑氣至此而止矣』。處暑過後就出伏了,有一句諺語叫『處暑十八盆,白露身不露』。現在天氣也就沒有那麼熱了,早晚的天氣愈來愈涼,每天一大早出門上班的時候都會覺得風已經不是早一個月前的『熱風』了。俗語謂『一場秋雨一場寒』,說的就是處暑的天氣。」我說。

「現在飲食也要健脾袪濕嗎?」Tracy問。

「當然啦。脾主四時,脾胃功能好才能適應季節變化。米飯是最好養脾胃的。」我說。

「朋友說吃飯會胖的。」Tracy說。

「要身體好,氣血足是必需的。如果骨瘦如柴,體重固然輕,但美麗嗎?健康嗎?不少人只想著減肥,不吃脂肪和米飯,身體變得愈來愈虛弱,動輒生病,面色萎黃,嚴重的月經量少甚至閉經。

吃東西是個學問。中醫認為『五穀為養,五果為助,五畜為益,五菜為充,氣味合而服之,以補精益氣』。其中五穀就是主食,米飯為其一。若不吃米飯,氣血不足,一則過瘦,二則過胖。」我說。

「吓?為甚麼?」Tracy問。

「太過瘦削是因為脾虛,俗語所謂不吸收。肥胖的原因是脾虛有濕,身體垃圾積聚太多。把垃圾除掉,身體便會變得輕盈。」我說。

「原來如此。難怪脾胃如此重要。」Tracy說。

「除了米飯,進食時令食物也是能身體健康。現在中午還是很熱,初秋仍可吃點冬瓜。冬瓜能消暑,現在是處暑,冬瓜可以煲久一點至透明狀,減低寒性。

秋天宜補肺腎。杞子,正確學名為枸杞子,能補肝腎,明目。栗子能養胃健脾,補腎強筋。瑤柱是肩貝的柱肉,有滋陰補肝腎,益精髓,也可調補脾胃。這些材料可和冬瓜一起煲,成時令保健湯水。

英文有句俗諺是『You are what you eat』。我們要好好選擇吃甚麼,身體才會健康,健康了,不就會美麗嗎?」我說。

「甚有道理。」Tracy說。

下一頁:即眼「冬瓜瑤柱杞子栗子湯」點煲