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作者
藍婷

25/11/2022

口感超豐富！「黃金蕎麥粒伴秘醬杏鮑菇」，惹味好送飯！

#食譜 #健康 #素食 #三色椒 #杏鮑菇 #簡易食譜 #黃金蕎麥粒 #素食譜 #快煮
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　　今期「素心Cook」不以平常手法拍攝呈現，因為要向大家暫別了。本欄的前身「依附」在另一專欄「形象UP」，事源2020年2月疫情，為了鼓勵大家多茹素善待自己身體及環保，從而顯生在「形象UP」 附帶加了素煮意素食譜，希望大家一起以素食增加身體的健康，在疫情歲月好好自我保護！後在2021年4月正式分體為獨立專欄名為「素心Cook」, 直至現在已分享超過100個素煮意。真心多謝大家不嫌棄，感恩「經濟通」編輯及廣大網民們的支持！

 

　　素心Cook今期繼續初心是「容易買、容易煮、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，簡單隨便在超市都可以買到的食材，分別是杏鮑菇及三色椒。做法簡單好味道。

 

　　請容我順帶呼籲一下，十二月開始，我每逢星期五下午都會在自己的工作室舉辦以素食會友的「精彩X好素・煮意開心Share」活動，彷彿是「素心Cook」的現場製作版，但是加多點身心舒緩元素，以素煮意為核心的放鬆又輕鬆的活動；參與者可以邊嘗素美食、邊聽舒心音樂、在淨心薰香環境下，分享多年的素食經驗、中港台去哪裏有好素食、素食種類、素食材演化歷史、素食社交、美食擺盤美學、美食拍攝及攝錄…也歡迎參與者分享素心曲…希望凝聚未能食素卻是有心人，凝聚支持或想支持素食，凝聚有興趣或想推動素食，推己及人；凝聚愛美愛生活、愛助人的有心人。10月至今已辦了超過10場次，有不少朋友力讚活動安排豐富，環境放鬆，除了有美食有話傾，又收獲煮意靈感，身心舒暢！（有興趣的朋友可以留意我的臉書FB報名啊！）

 

 


「素心Cook」 Cook譜名稱 : 「怡吾色 柔吾聲」 （黃金蕎麥粒伴秘醬杏鮑菇）

 

 
 
風格：純素・無五辛

材料：（2人份量）

1.    BB杏鮑菇 3條

2.    三色椒 各1/4個

3.    黃金蕎麥粒 1湯匙

 

 

芡汁：

1.    素蠔油 1湯匙

2.    醬油 1湯匙

3.    麻油 半湯匙

4.    黃糖 1茶匙

5.    胡椒粉 少許

6.    生粉 少許

7.    水 少許

做法：

1.    杏鮑菇洗淨後切片，然後在每塊杏鮑菇上割出十字紋；

3.    三色椒洗淨、切成粒；

4.    把杏鮑菇煎至金黃色後上碟；

5.    煮滾芡汁，倒在杏鮑菇上；

6.    加上三色椒粒；

7.    加上黃金蕎麥粒，完成！

味道：杏鮑菇加上芡汁惹味！三色椒粒香甜及黃金蕎麥粒香脆，口感層次豐富又有點新意思！

小貼士：黃金蕎麥粒是我從台灣訂回來的小食，可以當作早餐與飲品一起食用。

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註解：「怡吾色柔吾聲」-  出處：《弟子規》
上一句是「親有過 諫使更」，如果父母親有了過錯，一定要小心勸諫改過。接下的一句就是「怡吾色 柔吾聲」，解讀勸諫時，要和顏悅色，面色要溫和，不應對父母板起面孔或給予不滿的臉色；說話聲音要柔和，不宜粗聲大氣有責備聲音；如果父母不聽規勸，也要多點耐心耐性，否則就是不孝不敬 。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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