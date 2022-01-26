因疫情關係，今個星期開始很多人都轉了在家工作，面對著家中已辦的年貨，感覺猶如提早過農曆新年，開始忍不住要品嘗各款賀年糕點。既然是一年一次，與其計較各款糕點有多少卡路里熱量及脂肪，不如就利用以下策略，注意健康之餘，過年亦食得開心。

第一招：盡量選擇無添加糕點

賀年糕點跟其他食物一樣，有天然無添加，也有充斥著食物添加劑的。在超市購買，記得查看成分表，選擇無添加劑的賀年糕點。就像以下的椰汁年糕，有味精、黃色色素、防腐劑等一系列化學添加劑，盡量避開。

第二招：吃了賀年糕就或要減其他澱粉食物

無論是年糕還是蘿蔔糕，添加了甚麼其他食材如蝦米或火腿，自家製還是超市買，這些糕點通常都屬於高澱粉食物。要進食賀年糕點，就要減其他澱粉食物。例如，如果早餐食年糕或蘿蔔糕，那就減去麵包或米粉了。

第三招：吃賀年糕要找方法降升糖指數

通常用粘米粉、澄粉、砂糖等食材製作的糕點，都屬於高升糖指數食物；高升糖指數，意思是進食後很快令血糖飆升。所以要進食賀年糕的話，就要添加其他營養元素，去降低整餐的升糖指數值。

之前在本專欄亦提過，蛋白質及膳食纖維兩款營養素，都能降低升糖指數。進食賀年糕的同時，可考慮配搭一些水果（膳食纖維）及水煮蛋（蛋白質），或添加一安士果仁（含兩款營養素）。果仁當中建議選擇蛋白質含量最高的杏仁、花生或開心果。

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