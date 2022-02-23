當身體健康時候，內分泌系統是可以準確地分泌各種所需荷爾蒙去維持身體機能。但是，突如其來的改變，例如生活習慣突然有180度改變、過分節食、巨大生活壓力、身體機能漸變（例如懷孕或更年期）等，全部都有可能影響荷爾蒙分泌。荷爾蒙就好像是一個信差，你的身體、心理健康功能都扮演一個角色，包括食慾、情緒，及食物代謝、體重的角色是我們熟悉的。我的客人中，如果突然出現無法解釋的體重驟增，通常都是與荷爾蒙失調有關。

3招調理荷爾蒙飲食急救法

調理荷爾蒙，並非能在一兩天或一兩星期能做到的，應以全方位健康飲食方法去改善，通常都要用上三至九個月。正經歷第五波疫情之中，我們的生活習慣產生巨大改變，內分泌失調的風險因此而增加。當荷爾蒙失調，體脂管理就更困難。此時此刻，未能跟你的註冊營養師作全方位諮詢之前，EatClean飲食尤其重要，就讓我分享其中三個重點。

第一招：餐餐有蛋白

有跟隨過我一起減脂的同學，對這句已經很熟悉；如現正經歷荷爾蒙失調，「餐餐有蛋白」就更加重要。每餐進食足夠蛋白質，不但提供身體不能自行製造的必需氨基酸，身體亦需要蛋白質去製造肽激素。肽激素，是負責新陳代謝、食慾、紓緩壓力、及生育能力。換句話說，進食不夠蛋白質而引致的內分泌失調，並非只是導致月經周期變化這麼簡單，嚴重的可導致身體各種機能失調。

欣欣建議：「餐餐有蛋白」的意思是每一餐，包括小食，都進食蛋白質食物。蛋白質食物包括各款肉類、海鮮類、蛋、各款豆類、黃豆製品（如豆腐及天貝）、果仁、種籽等。高蛋白飲品包括牛奶及無糖豆奶。

第二招：減糖

大家都讀過我之前討論關於「斷糖」增肌減脂的文章；雖然今天的題目並非關於減肥，但是添加糖與荷爾蒙失調有密切關係。研究已證實，添加糖破壞腸道菌群（下一招會再解釋），令荷爾蒙失調情況更加嚴重。內分泌系統失調，會導致胰島素抗性，更令血糖不穩定情況嚴重。

欣欣建議：荷爾蒙失調期間，盡量避開甜品、糖果、加糖飲品、加糖包裝食物例如乳酪、早餐穀物片、燕麥棒等。

第三招：添加發酵食物

腸道菌群這個名稱近年大熱，除了因為暫時還未被大眾廣泛認識，主要原因是由於近期大量研究公布益處。腸道菌群除了維持腸道健康之外，更與身體各項功能扯上關係；其中一項，就是負責調節荷爾蒙分泌。之前的研究已發現，當腸道菌群失衡時候會導致胰島素抗性、體脂體重增加、停經、甚至不孕症。用飲食去改善腸道菌群，需要以多個階段去執行。其中一個階段，就是在餐單直接加入發酵食物，補充益生菌。

欣欣建議：每天都進食最少一款發酵食物，例如乳酪、泡菜、發酵茶、克菲爾（kefir）。若無法進食以上食物，或可考慮服用益生菌補充劑。