假日在家閒著，整日不是睡，就是看Netflix和不停吃吃吃，日子久了，肉也長出來了。看著那封塵已久的瑜伽墊，想著要動動身子，卻無從入手。如果說有一個線上的互動健身課程平台，是不是有點吸引？

PURE最近推出了互動線上數碼平台「PURE Online」，平台設有超過400多項多元化的瑜伽和健身影片課程，由PURE集團的國際認證教練授課。如果要問和一般網上的影片教學有何分別，就是AI！「PURE Online」使用了AI技術，透過追蹤功能，用家除了可以監測自己的運動表現，AI更會適時提供指導，新奇有趣之外，更十分適合一眾健身新手！

超多課程類型選擇，每週更新！

在課程方面，平台每週會上載21段影片，供用家隨意選擇適合自己的內容，除了有瑜伽教學影片，亦有以聲音療愈為主題的影片，從內到外放鬆身心。

媽媽瑜伽（35 - 45 分鐘）：將著重於身心連接，重點在於身體特定體式的訓練，以恢復身體健康。

瑜伽伴你同行（10 – 15 分鐘）：用家在全球國泰航空航班的娛樂系統上可收看6段瑜伽和冥想影片。

聲音療愈 ── 壓力和焦慮（30 分鐘）：以聲音和振動，體驗深度放鬆和冥想練習，有助促進睡眠、清除負能量和提高免疫系統。

營養小貼士（< 5 分鐘）：了解如何閱讀營養標籤、如何吃得健康等。

健身（40 – 50 分鐘）：提供全身運動Total Body Conditioning、Vinyasa瑜伽課程等教學。

PURE Online現已正常上線，有興趣的話，不妨登錄網站，了解更多！

PURE Online

基本訂閱價錢：1個月：HK$78｜6個月：HK$428｜12個月：HK$768（另可以每月$38的解鎖超過200項高級AI課程體驗）

早鳥優惠：由即日起報名PURE Online，即可享套餐半價優惠，用戶可無限次體驗所有課程；即日起至2023年4月30日，用戶註冊即享獨家10天免費AI高級體驗試用，可使用於三個指定的AI課程。

網站：https://www.pure-online.com/zh_hant/