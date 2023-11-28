第60屆金馬獎日前盛大舉行，今屆金馬獎話題不斷，由卓亦謙以《年少日記》獲得最佳新導演獎項，至12歲的林品彤成為憑《小曉》成為最年輕影后，可說是超多亮點。除了獲獎演員和電影值得關注，頒獎嘉賓陣容同樣強大，有日本女神滿島光、著名導演導李安、影后張艾嘉等等，不過當中最令人驚喜的，便是婚後久未露面的林志玲！

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志玲姐姐於2019年與日本組合EXILE的成員AKIRA成婚，自此便減少幕前演出。在金馬獎典禮，她和日本大導北野武共同頒獎，二人在台上的互動可愛有趣，林志玲還教了北野武說出「加油」二字，逗得在場觀者相當開心。

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這次志玲姐姐回到娘家的紅地氈，以一襲Valentino亮銀色禮服現身，優雅中帶著性感，不論樣貌還是身材，也完全不像48歲，完全就是女生們一生追求的目標！志玲姐姐曾分享一些自己平日的保養習慣，想和她一樣擁有完美體態，便要快快學起來了！

#1 堅持不開冷氣

為保持肌膚狀態，志玲姐姐一直以來也堅持無論天氣多熱，也絕不吹冷氣。因為她認為冷氣就像是一台強力吸水機，時常吹冷氣容易帶走肌膚水分，加速老化，難怪她能時常保持水嫩肌膚！不過對於香港的炎夏天，或是常常待在冷氣房的上班族來說，或許也有點難道吧！

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