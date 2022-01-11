筆者於2012年11月接獲本地一間旅行社邀請，擔任2013年長野馬拉松比賽團榮譽嘉賓，負責擔任旅行團之「旅遊講座主講嘉賓」及出發前 「訓練計劃備戰講座主講嘉賓」，並隨團出發協助各參賽跑手，提供專家意見。自此開展了筆者以榮譽嘉賓身份帶領馬拉松比賽團的發展。

2013長野馬拉松比賽在4月21日星期日舉行，馬拉松團星期五出發，到達日本後直接前往連續入住三晚的信州皇都溫泉酒店，除了可以讓團友立即享受浸溫泉外，也可欣賞酒店外已經盛開的櫻花，更可以在酒店地下一個龐大的購物商場，隨意購買手信、紀念品及美食。第二天早餐後前往視察比賽起點，以及部分會跑經的路線，特別在12及20公里一個來回經過的位置。因筆者除了會在起點及終點拍攝外，也會在這裡等候跑手來回經過，為他們錄影，留為紀念。

之後前往比賽大會設立的展覽館，領取比賽號碼布及購買紀念品，當天下午天氣已經轉冷，並預測星期日天氣會轉差，氣溫會急速下降，並且會下雨。當晚旅行社特別安排在入住的信州皇都溫泉酒店，包場進食懷石御膳晚餐，並安排御前造日式煲仔飯，讓跑手儲多一些碳水化合物，增加能量以供比賽時用。

包圍著信州皇都溫泉酒店的櫻花。（圖片由作者提供）

沿途可以見到櫻花盛開及跑道兩旁的厚雪。（圖片由作者提供）

信州皇都溫泉酒店的懷石御膳，即場煮日式煲仔飯。（圖片由作者提供）

比賽前在起點的長野運動公園場館外拍攝。（圖片由作者提供）

比賽途中仍然落雪。（圖片由作者提供）

終點的1998年長野冬季奧運場館外遍地積雪。（圖片由作者提供）

長野馬拉松比賽路線。（圖片由作者提供）

星期六晚長野開始落雪（後來才知是長野61年來第一次4月落雪），令團友既驚喜，也擔心。喜是難得今次日本旅遊，可以遇到落雪奇景，看到雪花紛飛。擔心則是天氣轉差，能否如期比賽？落雪比賽是否很危險？能否順利完成呢？跑手們整晚休息也在擔心這些問題。

星期日早上醒來，窗外所有屋頂都鋪滿層層白雪，馬路兩旁的行人路也堆積厚厚白雪，只有馬路因經常有車駛過，令降在馬路（跑道）上的雪立即融化。當團友到達長野馬拉松起點的長野運動公園時，仍然不斷落雪，而且天氣極為寒冷，團友落車後立即進入場館內避雪及保暖。

有些團友問筆者，天氣咁差，會唔會取消比賽？筆者雖然有超過8年帶團出外比賽的經驗，但卻沒有遇過落雪比賽，一時不知如何回答。筆者立即前往起點視察，見到比賽起點，已經有不少日本跑手排位等候出發，筆者立即意會到是我們少見多怪。於是立即召集所有參賽團友，到場館外集合，叫團友望向起點的人群，並解釋說，其實落雪是日本人經常遇到的情況，只是我們不習慣而已，比賽應該會繼續舉行，大家要做足熱身，做好保暖工夫，可以穿著雨褸及保暖衣服比賽，未到最後也不要拋棄，以免失溫。由於天氣影響，大家要把目標稍為下降，盡量以能夠順利完成為主，不竟遇到落雪跑馬拉松，一生也不會遇到多少次。

馬拉松的起點。整個過程也在落雪，除跑道外，路上都有積雪。（圖片由作者提供）

長野馬拉松途中。（圖片由作者提供）

長野馬拉松終點。（圖片由作者提供）

最後所有團友都順利跑返終點，無論是否跑得好成績，也顯現得興奮無比，因為大家都明白，遇到落雪是我們額外得到的，我們報名時完全沒有期望旅程中會見到落雪，能夠跑雪中馬拉松，可能是我們一生中唯一的一次呢！完成慶祝晚宴之後，團友立即浸溫泉，並刻意浸露天溫泉，享受一邊浸溫泉，一邊有雪花落在頭上的感覺。

比賽後有兩天旅遊，我們先參觀淺間山火山奇岩，並順道在返回東京市區前，前往輕井澤Outlet，讓團友盡情購物。

當晚入住東京新宿京王酒店，方便最後一天參觀淺草雷門、東京晴空塔、台場彩虹橋等等。到下午才集合前往機場，乘機返港，完成美滿旅程。

望梅止渴，寫咗當去咗！

全場冠軍川內優輝開始時已經領先。（圖片由作者提供）

川內優輝在全場落雪，又濕又凍的環境下，以2:14:27勝出2013長野馬拉松，比起2018年他在波士頓又濕又凍的天氣下，跑出2:15:35更快，所以他在2018惡劣天氣的波士頓馬拉松取得全場冠軍，完全不是爆冷。（圖片由作者提供）

團友於比賽後與全場冠軍川內優輝合照。（圖片由作者提供）

2013長野馬拉松得獎跑手出席歡送會。（圖片由作者提供）