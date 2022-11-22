自2019年12月完成汕頭馬拉松比賽團之後，相隔了差不多三年，沒有帶馬拉松比賽團離開香港了。

本周五，筆者會聯同17位團友出發，前往日本參加富士山馬拉松比賽，過去三年，不單止沒有帶馬拉松比賽團往日本，甚至自己也沒有踏足日本，記憶好像有些模糊，成田機場是否和以前一樣？入境手續是否一樣？

《陸王》劇照

過去多年與旅行社合作，認識不少帶團領隊，私下也是好朋友，在他們口中得知，以前經常帶我們馬拉松比賽團的領隊，很多已經因疫症延續而轉行，現在重新與未帶過馬拉松比賽的領隊合作，一切都要從頭做起，希望大家合作愉快。

其實世界各地的馬拉松比賽，已經陸續恢復，近兩個月，筆者除了自己前往英國參加倫敦馬拉松外，其他馬拉松都是在網上收看直播，由9月開始，收看柏林、芝加哥、北京及紐約馬拉松，除北京馬拉松外，其他三場六大馬拉松也是筆者於2019年帶團參與，自己更有落場參加比賽，而今年卻要在網上收看，有些唏噓！

寄望未來一年，一切逐漸回復，馬拉松比賽團也可一團接一團出發。筆者現正與旅行社協辦2023年耶路撒冷馬拉松比賽團，疫情之前，筆者於2018、2019及2020年連續三年開辦耶路撒冷馬拉松比賽團，可惜2020年在出發前一個月左右，因疫情影響而被逼取消此團，旅行社也立即退回全費給參加者（聽說航空公司仍未退回機票費用給旅行社），他們期望疫情過後，能夠再為我們開辦此團，再續未了緣。

而筆者也有同感，團友們準備出發前才被通知取消，的確有些遺憾，所以在今年10月初，當本周出發的富士山馬拉松比賽團成團後，立即與旅行社商討，邀請他們為明年3月的耶路撒冷馬拉松比賽團作出安排，讓原本的參加者能夠盡早圓夢。

由於有參加者於2020被取消後表示：「去唔成可能有特別原因呢，希望在明天，一定有機會再參加！」無論是阿Q精神，還是正向思維，也是值得學習。

到了今年9月，當筆者正在召開富士山馬拉松比賽團時，有位當年未能出發耶路撒冷比賽的跑手對筆者表示，如果再辦耶路撒冷馬拉松比賽團，她希望能夠去埋約旦，因她想去約旦參觀失落的古城「伯特拉古城」，這個是多年前拍攝電影《奪寶奇兵》的場地。

所以，旅行社照我們的意願，開辦明年3月的耶路撒冷馬拉松比賽13天團，加多3日2夜遊覽約旦，安排乘坐馬車或駱駝進入峽谷，參觀傳說中珍藏聖杯的神廟，也會乘坐沙漠四驅車在紅色的沙漠上飛馳。估唔到這個行程一出，原定參加的部分團友立即再報名參加，並表示現在行程比之前更好，可以一次過去埋想去的地方，一舉兩得，對他們來說，真的是塞翁失馬，焉知非福！

以色列不單止是聖經中描述耶穌生平事蹟的地方，更是全球科技最先進的城市，有機會真的要見識一下。

過去三年未能隨意出外旅行，令筆者有些感慨，明白到有些地方能去便應該去，否則不知何年何日才能踏足。例如2012年肯亞奈羅比馬拉松團，我們已經成團等候出發，行程包括跑完馬拉松後進入野生動物公園，觀看動物大遷徙後在肯亞森林的生活，可惜因為當年肯亞有恐怖襲擊，而且針對遊客，所以被逼取消，至今仍未能再次參加。

另一個是俄羅斯聖彼得堡馬拉松，自2016年辦了一團參加聖彼得堡白夜馬拉松後，一直政治不穩定，近日更因俄烏戰爭延續多月，不知要等多少年才能再次踏足聖彼得堡。希望戰事早日完結，天下太平，能夠再次到俄羅斯聖彼得堡旅行，享受每天酒店早餐，因為餐餐都有任食魚子醬。期待能夠再次開辦這兩個馬拉松比賽團，讓有興趣朋友參加。

金融市場不知道是不是已經轉牛市，但筆者相信馬拉松比賽已經是牛市初期！