冷鋒殺到，想必大家都有所感受了吧，比香港更凍的地方當然有，只是那股「濕凍」的感覺卻是香港的冬天獨特感覺了。最近有25歲女教師半夜抽筋後，隔天起床發現疼痛持續，甚至難以走路，來到我們診所時已發現肌肉已被拉傷。除了高齡人士，年輕人也不能忽視天冷抽筋造成的影響。

25歲的江小姐，平常喜歡穿短袖睡衣褲入睡，半夜發生嚴重抽腳筋，原本以為是一般抽筋，自行按摩舒緩後便再次入睡，天氣持續寒冷、日夜氣溫低是造成抽筋的主要因素之一，如室內低溫環境而又沒做好保暖，便就有可能導致血液循環變差、肌肉過度收縮造成抽筋。我們入睡後，身體沒有進行活動，氣溫降低導致室內太冷時，手腳若沒有足夠保暖，會使局部血液循環變差，肌肉過度收縮就容易導致抽筋。一般抽筋會持續幾秒或是數分鐘，且有強烈的疼痛感，若不予理會或嚴重抽筋也會導致肌肉拉傷，約4至6週才能讓身體和組織復原到能夠行走或從事運動的狀態。若不處理，抽筋便有可能導致肌肉拉傷，需要長時間才能復原。

（由作者提供）

3類人士容易抽筋！多喝水、多保暖、多伸展減少抽筋

醫學上的抽筋並不是指「筋」在抽動，而是指肌肉突然、不自主的收縮，造成僵硬、疼痛。腳部抽筋最常見的原因可能是週邊血液循環不良，或是肌肉疲勞、環境溫度改變，因為溫度下降，血管收縮，末梢血管的血液就沒辦法順利流回心臟，就會讓肌肉缺血，造成突然不自主的收縮，變成「抽筋」。

慢性病年長者、缺鈣婦女或年輕人較容易抽筋，在天冷時要特別留意保暖，在運動前也要做暖身運動。透過多喝水、多保暖、多伸展、多吃深色蔬菜，及透過運動飲料適當補充電解質，都能減少發生抽筋的機率。

都市傳說，晚上睡覺腿會抽筋是因為「鈣」不足，只要多補鈣就可以了。但其實抽筋的原因很多種，缺乏電解質（鈣只是其中一種）、疲勞等都是其中的因素，在冬天比較常見的原因，反而是因為氣溫下降造成的血液循環不良。當然，缺乏鈣質，或是鈉、鈣、鎂質不平衡，也可能會讓神經訊號傳遞錯誤，對肌肉發出收縮的錯誤訊號而造成抽筋，但在冬天抽筋，便更該應考慮保暖工作不足造成的。

睡前3招助你一夜好眠

1. 熱敷

既然知道是因為保暖不足造成的血液循環不良，第一個想到的就是熱敷。用熱毛巾，或是腳泡熱水的方式，在睡前讓腳部足夠溫暖、血液能回流到心臟去，自然就不容易發生抽筋的狀況。

不過要特別注意的是，其實我們的皮膚非常容易燙傷，如果是用熱毛巾或是電熱毯，千萬不要直接接觸皮膚，如果想要接觸皮膚，溫度一定要低於攝氏45度，而且熱敷、浸泡熱水的時間不能超過15分鐘；如果血管過度擴張，對心臟也是另一種負擔。

2.按摩

因為抽筋主要是肌肉的不自主伸直，所以在睡前放鬆肌肉也是很重要的。可以用按摩滾輪按摩小腿，或是進進行大腿後肌、小腿伸展；但也不要過度用力，否則反會讓肌肉過度疲勞、更容易抽筋，可以感覺稍微有拉到，停留10-15秒就已足夠。

（由作者提供）

（由作者提供）

3.喝牛奶

部份肌肉抽筋的厡因與缺鈣、鈉有關，所以也不能排除是鈣乏電解質造成的抽筋，還是可以適時的補充鈣質，而且在睡前喝一小杯牛奶或添加鈣質的豆漿也可以減少睡眠時的抽筋。

如果半夜發生抽筋該如何處理

當下可以透過按摩或伸展降低疼痛感，待減緩後再改熱敷、浸熱水足浴促進血液循環。而儘管透過促進血液循環、放鬆肌肉可以達到預防、舒緩抽筋的效果，若反覆持續不斷抽筋，則有可能是末梢神經、血管出現了問題。如糖尿病的末梢神經病變，又或是坐骨神經的症狀，應盡速就醫釐清病因，因為總覺得經常腳部抽筋的話，表示可能身體上有其他的疾病，像是靜脈曲張、肝臟疾病等，建議還是早點到找醫生進行診治，排除其他疾病比較好。

（由作者提供）