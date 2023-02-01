最近很流行的話題——旅行後綜合症，各種手腕痛、腰痛、膝關節痛都伴隨著旅遊復甦而逐漸浮現，今次的客人就是患上非典型經濟艙症候群，這個問題與一般經濟艙症候群不同，它不是腿部血管柵塞的問題，而是關係到我們的腰部及膝部的問題。

最近客人紛紛外遊回港過年，與客人的對話多數離不開分享行程好去處、食玩之類，有些客人亦對坐飛機有「恐懼症」， 原因是每次坐完飛機都會「周身骨痛」。特別是長途機，很多朋友想起都怕，幾乎因怕長途機而不敢去太遠的地方旅遊。 其實，臨床上的確有不少患者是因坐完飛機而引致痛症的。

黃小姐：「我就是在那班受暴風雪影響要緊急在名古屋降落的航班，還要在機上等了數小時才能甩身。」

「要在機上等這麼久？是不是大雪引致？」我不禁奇怪地問道。

「是因為大雪，所以機場也關閉了，就連地勤人員也下班了，所以我們連艙門也不能打開，更別說離開機艙了。」黃小姐續道。

臨床上的「非典型經濟艙症候群」，其原因主要有幾個，首先是座位方面。飛機座椅多數未必能完全配合每個人的體型及脊椎生理弧度，所以若坐的時間太長，會慢慢增加腰椎關節壓力，或令脊椎錯位引致痛症，或令本身的痛症問題加劇。有些患者更有可能因此而出現腳麻痹的症狀。本身已經有腰患或脊柱側彎的人士更加要注意，應盡量避免坐完飛機後令病況惡化。

圖片來源：unsplash.com

3個簡單改善方法

方法1.用腰墊承托腰部

其中一個簡單的方法，可以在機艙內就座後，試試把外衣、腰墊或毛巾圈放置於腰部褲頭位置對上，以承托腰部。與大部分人不同，很多人以為是將腰墊放在臀部的位置，這樣做反而加劇了腰部後傾的問題，是不對的。

方法2. 經常起身走動

其次是避免坐著不活動的時間太長，我們的身體是設計來活動的，而不是長時間靜止的。當我們久坐而沒有活動，肌肉就很容易變得繃緊，特別是腰部。最理想的做法是應經常起身走動，以活動核心肌群，盡量每20到30分鐘一次。重要的是，運動能刺激血流，而血液攜帶重要的養分和氧氣至背部結構，幫助防止下背的軟組織因久坐而造成僵硬和疼痛。

方法3. 不要作低頭的動作

另外，很多人都會在坐飛機時使用手機和閱讀， 而且姿勢多數是低頭向下，而低頭姿勢便會引致頸椎痛症，其實使用手機和閱讀時，最好是放到視線水平，不要作低頭的動作。坐下時應確保背部靠著椅背，頭靠支撐住頭部的中段，肩膀伸直，不要駝背。另外使用手機或閱讀，最好每30分鐘就休息一下。

情況許可的話，不妨舒展一下腰背。（圖片來源：shutterstock）

方法4.伸展腿部和腰髖部

久坐時會引起大腿背側肌肉及髖屈肌的僵硬和緊張，造成下背部的壓力。做立姿或坐姿腿後肌伸展運動以保持腿後肌柔韌。這類伸展運動的選擇包括：

（圖片來源：shutterstock）

坐姿腿後肌伸展：坐在椅子邊緣，一隻腿向前伸直，腳跟接觸地板。接著挺胸坐正，弓背使上身盡量彎曲接近大腿，但不要整個軀幹向前傾。保持伸展30秒，兩腿各重複3至5次。

採行以下簡單技巧，以坐姿伸展髖部：

坐在椅子上，身體向前傾，一隻腿盡量向上屈曲，另一隻腳趾觸地借力。

接著挺胸坐正，雙手抱膝協助屈膝，這時應會感覺到髖部外後方對腿側面的拉扯。保持此姿勢30秒，再重複另一邊。

（圖片來源：istockphoto.com）

坐在椅子上，身體向後倚，挺胸坐正，雙腿向上提起，來回活動雙腿，重複8至10次。

（圖片來源： zh-tw.ac-illust.com）

腰背伸展：保持坐姿，腰部向兩側方向轉動，視線盡量望向後方。保持此姿勢20至30秒，兩側重複8至10次。

（圖片來源：zh-tw.photo-ac.com）

就算10秒鐘的活動和伸展也比一直坐著要好。運動不但能令保持肌肉處於柔韌的狀態，亦能保持關節靈活，也能幫助防止腿部的血液結塊（即經濟艙症候群的深層靜脈血栓），這是久坐最危險的影響之一。

方法5.另類辦法

這類吊帶在外國的網購中十分流行，比那些充氣的腳墊來得好用，靈活調節不同的高度，能減少雙膝、腿部因座椅高度而引起的受力問題。

（作者提供，網絡圖片）

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去旅行本是賞心樂事，如果因痛症受影響，或回來後痛症加劇，就很掃興了。各位可以試試以上的方法，如果痛症持續，請立即求醫處理。