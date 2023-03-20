Eva是典型的職業女性，日理萬機，對於身體狀況的敏感度較低，尤其是月經，每個月才來經數天，所以對於月經的期、量、色、質也是很模糊。直至近數個月突然發現經量比平時多，Eva也察覺到身體出了問題，經詳細診斷後得知，患上子宮腺肌瘤。

Eva問：「譚博士你好，我患上子宮腺肌瘤，不考慮全子宮切除手術治療，但月經量多又令我出現貧血，那我該怎麼辦呢？」

我答：「子宮腺肌瘤的典型病症就是經量增多，而且這種病症會連續發作，這對患者的健康存在很大的威脅。要想快速緩解，就要做好及時醫治，然後在此基礎上調整生活方式，健康飲食，適當運動鍛煉等，都能輔助醫治，促進疾病恢復。」

Eva續：「那麼，有甚麼生活方式、飲食和適合的運動呢？」

我答：「生活起居：

首先不要熬夜。 隨著網絡的發展，智能手機的普及，很多人上網都沒有節制，刷面書、聊天、網購、追劇、打機……時間不知不覺到了凌晨1、2點，這時候再躺下睡覺，腦袋裏回憶著劇情，想想網購的心頭好，一夜就過去了。 不用問熬夜有甚麼危害，得不得這個病熬夜都不是個好習慣，這點我們都知道，總之建議子宮腺肌瘤患者晚上11點之前盡量已經上床睡覺，這是修補膽經的時間，肝腎同源，肝膽相照，腎管生殖系統，你說修補膽經是否重要？ 所以睡覺不要拖太晚，充足的睡眠才是身體健康的基本保證。

衣服穿著方面也要注意。有些女孩子因為疏忽大意，在月經期間經常濕水或者被雨淋了，結果之後每次來月經，月經量變小或者顏色不正常，這些都是因為身體（子宮）受到冷水刺激而導致的。 所以女性一定要保護好自己，不要受涼受冷，特別是現在轉季天，乍暖還寒，早、晚有涼意，一定要注意防寒保溫，尤其是腹部。 其次腿部、背部也要保護好，因為很多子宮腺肌瘤患者受牽引痛影響，腰、腿、背等也出現疼痛，這個時候就別去想穿得臃腫不臃腫，美不美了，健康才是第一位。

飲食：

寒主收引，所以涼的食物不宜。 再來辣的食物會刺激身體，加強子宮收縮的頻率，所以子宮腺肌症患者要儘量少吃涼的、辣的食物。 特別是在月經期，雪糕、辣椒之類的食物還是要注意避開。」

Eva問：「聽說豆漿、豆腐這些豆類食品含有雌激素，子宮腺肌瘤患者不能吃？」

我答：「大豆含有豐富的異黃酮，異黃酮是一種植物性雌激素。理論上，女性體內雌激素過多的話會對卵巢、子宮等產生一定的刺激作用，子宮腺肌瘤患者本身的雌激素水平就很高，所以如果雌激素水平再加高的話，對病情肯定是不利的。但這並不意味著我們不能食用豆類食品。平時我們還是可以適量食用的。比如豆漿我們很多人都愛喝，那喝豆漿會加重子宮腺肌瘤病情嗎？通過喝豆漿而達到刺激病情發展的情況，是需要一定的攝入量，而這個攝入量，大概是每天要喝10L豆漿，連續喝一個月，這種情況在現實生活中可以說是不存在的。

還有紅棗，偶爾吃一兩個也沒甚麼的，不會有大礙，別貪嘴就行。

另外海鮮類食品因為營養豐富，味道鮮美，很受歡迎。 但這類食物多是寒性的，寒凝血瘀，會加重子宮收縮和痛經症狀，所以子宮腺肌瘤患者不適合大量進食。 經常有子宮腺肌瘤患者給我發信息問：『譚博士，今天朋友聚會，擺了一桌子海鮮，我能不能吃啊？』這時候我要是說『不能吃，一點也不能碰！』，恐怕我們的患者會傷透心了。 其實從飲食營養來看，我們飲食講究多樣化、均衡化，這樣才能保障臟腑各方面營養元素都能補充。 所以子宮腺肌瘤患者不是不能吃海鮮食品，而是吃的時候也要講究適量原則，餐桌上吃幾個蝦也無大礙，動動筷子嘗嘗鮮都沒問題，但絕不能像身邊的朋友一樣放開吃。

總之，飲食方面除了涼的、辣的需要我們多注意以外，其他方面大可不必過於拘謹，如果整天這個不能吃，那個不能碰，那生活也就太痛苦沒意義了。

至於煙和酒，其實我們都知道，無論得了甚麼病：醫生基本都會叮囑：忌煙酒！」

Eva點頭示意明白，並續問：「那麼運動呢？」

我答：「運動：

瑜伽和散步都可，但是在練瑜伽時，要注意適度，不能超長時間的進行，也不能用力過猛，以免發生意外，影響健康。 散步的時候要注意，上身挺直，不要含胸壓迫胸部，否則的話就會增加經絡負擔，導致胸部不適。」

Eva說：「是否做足以上的，就會痊癒？」

我答：「還有按時做針灸和服食中藥啊！」