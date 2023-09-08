即使已入秋，香港天氣仍又熱又潮濕，有毛髮專家表示，天氣熱會令頭皮較易出油，加上紫外線照射增加，有機會加劇脫髮。常見的消暑和防曬方法如綁馬尾、戴帽等，若不小心使用，更會令脫髮情況愈趨嚴重。他建議留意綁頭髮力度、每戴帽30分鐘至1小時，便要脫下透氣等，而且洗頭後一定要用暖風均衡吹乾，避免細菌滋生，導致脫髮。

專家建議戴帽防曬的人士，每戴30分鐘至1小時，便要脫下透氣。

脫髮問題一般與壓力大、焦慮、失眠、身體內分泌失調等有關，其他成因包括營養不良、空氣污染、頭皮感染和家族遺傳等，但季節變化其實亦會加速脫髮。香港毛髮學協會創辦人胡寶仁指，季節性脫髮是由季節變化而引起的暫時性脫髮，常見於春季和秋季，因春季氣溫上升且較濕熱，容易導致頭皮出油和脫髮；秋季則氣溫開始下降，令頭皮血管收縮，減少頭皮血液供應。然而，本港夏天特別濕熱，對頭皮和頭髮帶來很多壞影響，故港人在夏季脫髮情況亦較嚴重。

頭皮易出油 紫外線傷髮

他解釋，天氣熱致頭皮較易出油，令毛囊堵塞和頭皮出現炎症，而進行太多戶外活動被紫外線長時間直射，亦會傷害頭皮，使頭髮易碎和折斷，最終導致脫髮。他舉例，曾有20歲男子遊船河、在太陽下暴曬後，頭皮紅癢發炎，脫髮問題明顯惡化。

至於披著一頭長髮的女性，夏天或感悶熱難擋，故不少長髮女性會綁起馬尾，但胡寶仁強調，若頭髮綁太緊，將拉扯和損害毛囊，建議若要束起頭髮，應留意橡筋力度和捆綁圈數。至於戴帽防曬的人士，建議每戴帽30分鐘至1小時，便要脫下透氣，並要每周或每2至3周清洗一次帽，避免細菌和汗水積聚，致感染頭皮。

坊間有指洗頭次數愈多，脫髮危機更嚴重，但天熱頭髮易出油，難免想多洗頭。胡表示，洗頭次數應按個人需要而定，一般而言，天熱時早晚各洗1次絕對不會過多，籲毋須擔心。

季節性脫髮一般不會長期影響頭髮生長和健康，胡建議，脫髮人士可增加蛋白質和維他命攝取、多做運動等紓緩壓力，以及用天然無化學物的洗頭水和溫水洗頭等。洗頭後亦不要等頭髮自然乾，宜用暖風均衡吹乾，否則在體溫和濕氣影響下，頭皮易滋生細菌。另外，亦要避免用直髮夾等夾頭髮，因直髮夾的熱力會抽乾頭髮水份，並使頭皮易敏感。

脫髮宜增攝蛋白質

惟他強調，若發現脫髮情況加劇惡化，且持續1周或以上也沒有改善；或洗頭後2至3小時後，頭皮已變油；頭皮屑突然變多等，便要諮詢專家，檢查是否有其他潛在頭皮健康問題。