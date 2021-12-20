周末的新聞，香港圍繞免費乘車日如何迫爆東涌、銅鑼灣；台灣則是王力宏和李靚蕾的離婚事件，每日都有不同人爆料，滿地都是花生殼。

娛樂圈夫妻離離合合這些花邊新聞筆者一向很少深究，純粹看過就算，但今次李靚蕾在社交媒體上詳細地解釋兩人的關係及相處，又令我有不一樣的感覺。

婚後的李靚蕾是一名家庭主婦，照顧三位小朋友，需要為了照顧家庭而放棄本來的工作、夢想。

「現代女性不像從前女性沒有教育機會，在家庭中沒有選擇，只能擔任妻子和母親的角色。我們很幸運，有機會接受高等教育，有知識、學識、有機會見識，有謀生能力，同樣能為社會貢獻。」

「無論是過去或是現代女性，她們選擇為家庭全心付出、當家庭主婦，雖然實質上屬於無酬工作。但，這只是家庭成員角色的分配，也是家中重要的支撐，甚至是一個全年無休，24小時多重角色（例如：保姆/老師/打掃阿姨/司機/總管/伴侶/特助等工作）。」

「被分配到這個角色的人，不應該理所應當要永遠沒有經濟能力或積蓄，至於在外工作的另一方也不該獲得所有的利益和權利。這樣會形成不對等關係，會讓女性處於弱勢，即便男生出軌或家暴，她們也難以有話語權。」

決定當家庭主婦不是因為女人沒有能力，只是因為她愛她的丈夫，所以從丈夫身上拿取家用或「薪金」是理所當然的，不用覺得花丈夫的錢會不好意思，甚至要看他面色。

做家庭主婦要處理的事已經很多，有時候花點錢送禮物給自己、享受一下生活又有何問題？做女人最緊要先疼錫自己，不要讓男人有藉口嫌棄你。無論在財務或是個人知識方面，都記得未雨綢繆，不要只顧家庭就和社會脫節，誰知哪天完美丈夫加入渣男行列，你也可以有選擇權。

寫到這段的時候，終於等到王力宏的回應。他指雙方簽訂婚協議時，李靚蕾總共獲得約1.5億人民幣，包括在美國的房子、投資，還有每個月21萬人民幣的生活費、另外需提供保母、司機、專車、住家24小時打掃庸人和免費住台北房子到18年等，但她一直覺得這樣還是給的太少。

這樣的贍養費對於一般大眾來說可能是天價，但對於王力宏的財力、以及考慮到維持3個小孩原本的生活質素來說，也算是應得的。反正一個男人決定出軌、背叛自己的妻子、家庭，就應該要接受將來離婚要分身家的結果。再說，這些物質、金錢，其實也不足以彌補被最愛的人欺騙所承受的折磨。