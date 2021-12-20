感情的終結，不代表失去所有，因為可能從來不曾擁有。

「曾經聽人說，節日之前是拍拖分手的高峰期，以前我半信半疑，現在我相信了。」她帶著失望語氣說兩星期前跟男友分手。她上次拍拖分手是在農曆新年前，今次則是臨近聖誕。兩段感情還有相似之處，同樣維持了三個月。

「拍拖初期，他很主動找我，但漸漸變得冷淡，有時連我WhatsApp找他，他都像不想回覆。我們只拍拖三個月，他已變得如此，這樣往下去，關係會怎樣？」她繼續說：「我曾經問他為何有如此轉變，他只說我太過敏感，從沒正面回應。我不能接受我們現在的感情已經如老夫老妻的無言以對，所以我提出分手。」

面對她說分手，他只「哦」了一聲。事後她有點矛盾，是自己過度敏感摧毀了關係，抑或他早已有疏遠之心？是自己看得太重，還是對方放得過輕？

她對感情的態度很認真，認為一旦找到心儀對象，就應該毫無保留全情投入，因此拍拖不久，她就願意和他上床，認為這是對雙方關係的肯定及增加親密感。及後，她曾數次提出他跟自己父母見面認識，他都給她相同回應：「遲啲先！」

「我覺得他不想為這段感情付出。」她對他有這樣的觀感。

「你對感情的認真，很值得尊重，但有時候，當感情仍未發展到有足夠深度，你全情投入的重量和速度，可能是一種難以承受的重？」我對她說。

做愛是最貼身的身體接觸，但如果缺乏感情基礎，即使兩個身軀做得火熱，卻不能令愛變得濃烈。上床不能令關係拉近，卻能給人一個愛的錯覺。

對方跟她上床，未必等如他已準備進入一段持久穩定的關係，所以當他被要求跟她父母見面，要走進她的生活圈及可能要面對更多承諾，他立即「潛水」，上床時的火熱，瞬間熄滅。

愛得認真本身沒有錯，但必須弄清：對方是否跟你有同一想法、同一方向、同一步速？